Con la nuova funzionalità introdotta da Google in Gmail diventa ora possibile allegare messaggi email ad altre email senza prima scaricarli, semplicemente con un’azione di drag and drop nella finestra di composizione di un messaggio.

Oltre che trascinando i messaggi di posta elettronica dall’elenco sulla finestra di composizione, un altro metodo offerto ora da Gmail per la funzione di invio delle email come allegati è di selezionare i messaggi e utilizzare il nuovo comando Inoltra come allegato presente nel menu a tendina che appare facendo clic sul pulsante Altro, quello contrassegnato dall’icona con i tre punti nella barra degli strumenti.

Per rispondere a un thread esistente, sottolinea inoltre Google, è possibile aprire la finestra di composizione come pop-out separato e trascinare le email su di essa.

In quali circostanze può essere utile questa funzionalità? È la stessa Google a illustrarlo, evidenziando come la nuova funzione sia stata introdotta proprio in risposta alle richieste da parte degli utenti.

Molti utenti, nel feedback inviato all’azienda, evidenziavano situazioni in cui allegare dei messaggi email avrebbe avuto più senso che inoltrare messaggi email separati: ad esempio, quando si desidera inoltrare messaggi multipli relativi a un singolo argomento.

Questa nuova funzionalità aiuta proprio in circostanze di questo tipo. L'invio di email come allegati consente di scrivere un messaggio di posta elettronica di riepilogo ai destinatari e di allegare il gruppo di email che servono a supporto della comunicazione. I destinatari, a loro volta, possono aprire i messaggi allegati direttamente nel loro client di posta elettronica.

Quando un messaggio email viene inviato come allegato, ha inoltre spiegato Google, diventa un file .eml. Il mittente ha la possibilità di allegare tutte le email che desidera; quando il destinatario fa clic su un allegato nel formato email .eml, questo si aprirà in una nuova finestra.

La nuova possibilità di inviare email come allegati sarà disponibile in tutte le edizioni di G Suite ed è in fase di roll-out graduale: non tutti gli utenti, quindi, la vedranno contemporaneamente. Per verificare se la funzione è disponibile basta controllare la presenza dell’opzione Inoltra come allegato descritta prima.

Nella Guida di Gmail del Centro assistenza di Google sono già disponibili le istruzioni da consultare per utilizzare questa nuova funzione.