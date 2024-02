Giulio Vada nuovo Head of Sales per la penisola iberica e Italia di Group-IB

La penisola iberica, caratterizzata da un’economia fiorente è un mercato chiave per la crescita di Group-IB nell’Europa occidentale. L’attenzione posta dai Paesi della regione sulla digitalizzazione delle rispettive economie e sull’aumento degli investimenti nella sicurezza digitale sono in linea con l’esperienza e l’impegno di Group-IB nella lotta contro la criminalità informatica. Insieme, Spagna e Portogallo costituiscono la quarta economia dell’Unione Europea. Entrambi i Paesi sono focalizzati sull’innovazione e sulla costruzione di infrastrutture all’avanguardia in grado di favorire la crescita futura di un mercato in cui il terziario costituisce oltre il 76% delle attività commerciali. Secondo le stime di Statista.com, nel 2024 il volume d’affari del mercato spagnolo della cybersecurity dovrebbe raggiungere i 2,96 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, Spagna e Portogallo sono tra i Paesi più colpiti in Europa in termini di fughe di dati, e delle attività di gruppi ransomware e Initial Access Brokers (IAB). Group-IB intende portare nella regione soluzioni all’avanguardia, con Threat Intelligence, Digital Risk Protection, Attack Surface Management e Fraud Protection in primo piano. Questa linea di prodotti, consolidata all’interno dell’ecosistema Unified Risk Platform, si allinea perfettamente con l’evoluzione delle esigenze e delle preferenze del mercato locale, soprattutto in un settore attualmente in forte espansione come quello della cybersecurity.

“Il nostro obiettivo è quello di posizionare Group-IB come partner di fiducia per le istituzioni pubbliche e le imprese nell’investigazione, prevenzione e lotta al crimine informatico in tutta Europa”, dichiara Camill Cebulla, Direttore commerciale di Group-IB in Europa. “L’estensione del ruolo di Giulio Vada già Business Development Manager di Group-IB per l’Italia a Head of Sales per la regione iberica è una pietra miliare per Group-IB, che avvia un nuovo capitolo di crescita e innovazione in quest’area. La sfida principale sarà quella di adattare l’attuale modello di business di Group-IB sia al panorama economico sia alla tipologia di minacce informatiche della regione. Tuttavia, con l’avvio proattivo di sforzi volti all’integrazione e facendo leva sulla nostra presenza consolidata con esperti professionisti in loco, siamo fiduciosi in merito al successo delle nostre operazioni.”

Vada porta nel suo nuovo ruolo una grande esperienza e un approccio strategico lungimirante. Grazie alla sua profonda conoscenza delle dinamiche regionali e alla sua vasta esperienza, egli guiderà l’espansione dell’azienda in Spagna e Portogallo, concentrandosi su settori chiave in crescita come i servizi finanziari, le telecomunicazioni, l’industria manifatturiera e il settore pubblico. Pur concentrandosi sulla regione iberica, il mercato italiano rimarrà nella sua sfera di responsabilità.