GitLab 16, piattaforma DevSecOps alimentata dall’AI: codice migliore, più rapidamente e con maggiore efficienza

GitLab Inc ha annunciato oggi il lancio di GitLab 16, che include nuove funzionalità per l’intera piattaforma DevSecOps, disponibili ora per i clienti, e altre che GitLab prevede di rilasciare nel corso dell’anno.

AI e sviluppo del codice, sono vaste le applicazioni possibili

L’AI sta trasformando lo sviluppo del codice attraverso l’automazione delle attività più ripetitive. Compiti come la generazione di codice di base, la scrittura di test automatici e l’identificazione degli errori possono essere affrontati dall’AI in modo efficiente. Gli sviluppatori possono risparmiare tempo prezioso utilizzando strumenti AI che creano automaticamente porzioni di codice, consentendo loro di concentrarsi su compiti più complessi e di valore aggiunto. L’AI può ottimizzare le prestazioni delle applicazioni: attraverso l’apprendimento automatico, può analizzare grandi quantità di dati e identificare modelli che gli sviluppatori potrebbero non avere rilevato. Questo può portare a soluzioni più efficienti, riducendo il consumo di risorse e migliorando le prestazioni complessive delle applicazioni. La ricerca di errori nel codice, una delle attività più impegnative per gli sviluppator, può essere supportare notevolmente dall’AI identificando automaticamente errori comuni e suggerendo possibili soluzioni. Un’area in cui l’AI sta facendo progressi significativi è la generazione automatica di codice. I modelli di linguaggio generativi possono essere addestrati su enormi quantità di codice sorgente per generare porzioni di codice coerenti e funzionanti. L’AI può anche facilitare il lavoro collaborativo tra gli sviluppatori: attraverso l’analisi dei repository di codice, può suggerire moduli o librerie che potrebbero essere utili in un determinato progetto, migliorando la condivisione delle conoscenze e favorire la collaborazione.

GitLab 16, piattaforma DevSecOps

GitLab 16 porta sul mercato una piattaforma DevSecOps di livello enterprise, alimentata dall’intelligenza artificiale, con funzionalità che comprendono il Code Suggestions, che consente agli utenti di scrivere codice migliore in modo più rapido ed efficiente, nonché test e analisi di sicurezza, osservabilità e rilevamento proattivo delle vulnerabilità. L’approccio privacy-first di GitLab garantisce alle imprese e alle organizzazioni altamente regolamentate la certezza che la loro proprietà intellettuale rimanga all’interno dell’infrastruttura di GitLab. Altre funzionalità attuali basate sull’intelligenza artificiale sono Suggested Reviewers, Explain This Code, Explain This Vulnerability e Value Stream Forecasting, mentre le prossime funzionalità includeranno Refactor This Code e Resolve This Vulnerability.

GitLab consente ai team di bilanciare velocità e sicurezza automatizzando la consegna del software e proteggendo la supply chain del software end-to-end dei clienti. Le aziende possono avviare, scalare e proteggere le loro supply chain del software, ottenere una visibilità completa del panorama delle minacce e stabilire criteri per favorire il rispetto della conformità, al fine di fornire più rapidamente software sicuro. Le nuove funzionalità di sicurezza includono la gestione centralizzata dei criteri, l’ampliamento dei rapporti e dei controlli di conformità, i cruscotti di conformità e le attestazioni SLSA di livello 3 predefinite.

GitLab Dedicated, la cui disponibilità generale è prevista per l’estate, è una soluzione SaaS che offre alle organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati o che hanno requisiti di conformità rigorosi i vantaggi di una piattaforma DevSecOps aziendale con particolare attenzione alla residenza dei dati, all’isolamento e alla rete privata.

La gestione del flusso di valore consente ai clienti di visualizzare i flussi di lavoro DevSecOps end-to-end, di gestire i processi di sviluppo del software e di comprendere come la trasformazione digitale e gli investimenti tecnologici stiano producendo valore e portando a risultati di business. Value Stream Analytics di GitLab aiuta le organizzazioni a visualizzare e gestire il flusso di lavoro DevSecOps dall’ideazione alla consegna, mentre il Value Stream Dashboard offre una visione a livello aziendale delle metriche DevOps Research and Assessment (DORA), dei tempi di ciclo e di altre metriche chiave come le vulnerabilità critiche e la frequenza di distribuzione.

Gli aggiornamenti attuali e futuri di GitLab 16 riflettono la domanda del settore di AI integrata con i flussi di lavoro DevSecOps e l’esigenza delle aziende di distribuire software sicuro più velocemente, secondo il 7° rapporto annuale Global DevSecOps di GitLab, Security Without Sacrifices. L’indagine ha rilevato che il 65% degli sviluppatori utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico nelle attività di testing o prevede di farlo nei prossimi tre anni. Il rapporto ha anche rilevato che la sicurezza, l’efficienza e l’automazione sono i principali vantaggi di una piattaforma DevSecOps. Le nuove funzionalità rilasciate con GitLab 16 consentono alle organizzazioni di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per fornire software in modo efficiente, senza compromettere la sicurezza.

“GitLab 16 offre la piattaforma DevSecOps aziendale più completa del mercato, con un numero maggiore di funzionalità AI a disposizione dei clienti rispetto a qualsiasi altra piattaforma DevOps o DevSecOps”, ha dichiarato David DeSanto, Chief Product Officer di GitLab. “Questo importante traguardo definisce la prossima evoluzione della piattaforma DevSecOps aziendale alimentata dall’AI, migliorando l’efficienza non solo per gli sviluppatori, ma per tutti coloro che nell’organizzazione contribuiscono alla realizzazione del software. Dalla fornitura di una sicurezza più forte e di una governance più affidabile e scalabile, alla possibilità per le aziende di avere una visione più completa dei loro flussi di valore tecnologico, GitLab aiuta i clienti ad accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale attraverso ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software. Ecco perché oltre il 50% delle aziende Fortune 100 si affida a GitLab”.