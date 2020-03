Uno degli ambiti di utilizzo di GitHub, la popolare piattaforma per gli sviluppatori acquisita nel 2018 da Microsoft, è nel settore education, per i corsi di informatica e di sviluppo software.

Il team di GitHub Education ha ora rilasciato nuove funzionalità sviluppate, anche come conseguenza del feedback dei docenti, per aiutare gli insegnanti a introdurre nelle loro classi strumenti che sono diventati standard del settore.

Ora, con l’ultimo aggiornamento, gli insegnanti possono sfruttare la nuova funzione di autograding in GitHub Classroom con per ottimizzare il tempo automatizzando una parte del processo di valutazione.

GitHub ha inoltre lanciato Teacher Toolbox, ideato per fornire gratuitamente i migliori strumenti del settore agli insegnanti, inclusi servizi popolari quali Arduino e Name.com.

Sono molte le attività associate a un corso di informatica e ciò può rendere difficile, per i docenti, trovare il tempo per fornire feedback specifici e personalizzati che aiuterebbero ciascuno studente nel proprio percorso formativo.

Per questo motivo, spiega il team di GitHub Education, i docenti di informatica stanno aggiungendo sempre più spesso strumenti di autograding, di valutazione automatica, per aiutare a soddisfare le esigenze di insegnamento in classi numerose. Gli studenti utilizzano questi test automatici per verificare il loro lavoro e ricevere feedback immediati; allo stesso tempo, gli insegnanti hanno più tempo per concentrarsi sugli elementi più complessi del lavoro di uno studente.

GitHub Classroom ora, con la nuova funzionalità di autograding, aiuta ad applicare questa pratica di ottimizzazione del tempo ai corsi, con la stessa facilità con cui già consente di distribuire automaticamente i compiti, aggiungendo l’opzione nel workflow familiare della piattaforma.

Per quanto riguarda Teacher Toolbox, sei anni fa GitHub aveva lanciato lo Student Developer Pack per offrire agli studenti l'accesso gratuito ai migliori strumenti di sviluppo in un unico posto, in modo da rendere più agevole l’approccio learn by doing.

Da allora, sottolinea il team di GitHub, gli educatori hanno richiesto un’opzione analoga per l'insegnamento. Ora, i docenti hanno a disposizione il nuovo GitHub Teacher Toolbox, che offre per l’appunto accesso ad alcuni tra i migliori strumenti di sviluppo utilizzati nel mondo reale, gratuitamente.

L’azienda ha lanciato GitHub Teacher Toolbox con 35 offerte, ognuna delle quali disponibile a tutti gli insegnanti verificati per i benefit di GitHub Education.

Tra queste offerte ci sono, ad esempio, Arduino, Bootstrap Studio, un’app desktop per creare siti web responsive, SQLGate, un IDE per database SQL, Tower, un client Git, e tante altre.

Maggiori informazioni sono disponibili rispettivamente sulle pagine di Classroom e di Teacher Toolbox del sito di GitHub.