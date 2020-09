GitHub e Teams, più collaborazione tra gli sviluppatori

Gli sviluppatori utilizzano GitHub, insieme a una serie di altre piattaforme, per comunicare tra loro su problemi, pull request, stato dei deployment e altri aggiornamenti. Per questo motivo uno degli obiettivi principali del team di GitHub sta nell’integrazione con altre piattaforme, al fine di rendere più semplice per sviluppatori e team la collaborazione sui loro progetti, qualunque sia il contesto in cui lavorino.

C’è da molto tempo un’integrazione GitHub + Slack e ora il team di sviluppo ha annunciato un’importante espansione della piattaforma, grazie a una nuova integrazione GitHub + Microsoft Teams, al momento disponibile in beta pubblica.

Per accedere a questa nuova integrazione basta andare sull’app store di Microsoft Teams e installare GitHub (Preview).

L’integrazione tra GitHub e Microsoft Teams, collegando i due account, offre numerose opzioni, tra cui la possibilità di chiudere e riaprire gli issue e commentare issue e pull request direttamente in Teams.

È poi possibile ricevere le notifiche solo per le organizzazioni e i repository che ci interessano: è possibile iscriversi in modo da ricevere notifiche solo per l’attività di una specifica organizzazione o di un determinato repository.

Un team può inoltre visualizzare tutti i dettagli essenziali su un’attività GitHub pubblicati in un canale Microsoft Teams.

La scheda di notifica che viene visualizzata per qualsiasi pull request o issue riflette sempre lo stato corrente di GitHub, insieme ad altri metadati quali check, descrizioni, etichette, assegnatari e revisori.

Qualsiasi nuovo evento che si verifica su una pull request o su un issue (come un commento, una revisione, un merge e così via) viene aggiunto come risposta alla scheda parent. Questo aiuta a mantenere il contesto e promuove la collaborazione.

Ed è possibile anche trasformare le discussioni in azioni su GitHub, direttamente da Teams.

Inoltre, quando si condividono collegamenti alle attività GitHub nel canale, ulteriori dettagli vengono automaticamente estratti e visualizzati come anteprima nel canale Teams.

Maggiori informazioni su come abilitare la collaborazione tramite l’integrazione tra GitHub e Microsoft Teams sono disponibili sul sito dedicato.