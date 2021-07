GitHub Copilot suggerisce il codice agli sviluppatori in base al contesto

GitHub ha svelato la technical preview di GitHub Copilot, un nuovo “programmatore virtuale” che, grazie all’intelligenza artificiale, aiuta gli sviluppatori a scrivere codice migliore.

GitHub Copilot estrae il contesto dal codice su cui lo sviluppatore sta lavorando, suggerendo intere righe di codice o intere funzioni.

Lo strumento aiuta a scoprire rapidamente modi alternativi per risolvere i problemi, scrivere codice ed esplorare nuove API, senza dovere fare noiose ricerche su Internet per trovare le risposte ai dubbi.

Mentre lo sviluppatore è impegnato nella programmazione, GitHub Copilot si adatta al suo modo di scrivere codice per aiutarlo a completare il suo lavoro in modo più veloce.

Sviluppato in collaborazione con OpenAI, GitHub Copilot è alimentato da OpenAI Codex, un nuovo sistema di intelligenza artificiale creato da OpenAI.

OpenAI Codex ha un’ampia conoscenza di come le persone usano il codice ed è significativamente più efficace di GPT-3 nella generazione di codice. Ciò, in parte, perché è stato addestrato su un set di dati che include una concentrazione molto maggiore di codice sorgente pubblico.

Questo “assistente programmatore”, che aiuta a scrivere codice in modo più veloce e facendo meno lavoro, funziona con un ampio set di framework e lingue, ma questa anteprima tecnica funziona particolarmente bene per Python, JavaScript, TypeScript, Ruby e Go.

Lo strumento espande il proprio editor di codice: GitHub Copilot è al momento disponibile come estensione di Visual Studio Code. Funziona ovunque Visual Studio Code funzioni, mette in evidenza GitHub: sulla propria macchina o nel cloud su GitHub Codespaces. Ed è abbastanza veloce da essere usato mentre si scrive.

Seguendo la metafora di GitHub, se lo strumento è il “copilota”, il pilota rimane sempre lo sviluppatore, che conserva il pieno controllo del codice.

Lo sviluppatore può scorrere i suggerimenti alternativi, scegliere quali accettare o rifiutare e modificare manualmente il codice suggerito.

GitHub Copilot si adegua alle modifiche che fa lo sviluppatore, adattandosi al suo stile di codifica.