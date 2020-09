GitHub CLI 1.0 è disponibile per Windows, macOS e Linux

Lanciato in versione beta all’inizio dell’anno, è uscito ora dalla fase di test GitHub CLI 1.0, il tool che porta GitHub sulla riga di comando del terminale e che aiuta gli sviluppatori a ridurre gli switch tra contesti differenti e a concentrarsi di più sul proprio lavoro, consentendo di scrivere più facilmente script e creare i propri flussi di lavoro personalizzati.

Dal rilascio della versione beta, ha reso noto il team di GitHub, gli utenti hanno creato oltre 250.000 pull request, eseguito oltre 350.000 merge e creato oltre 20.000 issue con GitHub CLI.

Dopo il lungo periodo di beta test, in cui il team di sviluppo ha ricevuto numerosi commenti di feedback da parte degli early adopter, GitHub CLI 1.0 non è più in beta ed è disponibile per il download su Windows, macOS e Linux, naturalmente come tool gratuito e open source.

GitHub CLI 1.0 consente agli sviluppatori di: eseguire l’intero flusso di lavoro GitHub dal terminale, dagli issue alle release; chiamare l’API GitHub per eseguire script per quasi tutte le azioni e impostare un custom alias per qualsiasi comando; connettersi a GitHub Enterprise Server oltre a GitHub.com.

Infatti, è possibile utilizzare la GitHub CLI con i repository ospitati su GitHub Enterprise Server 2.20+. Questa, ha sottolineato il team di sviluppo della piattaforma, è stata la richiesta più frequente da parte degli utenti da quando era stata annunciata la beta dello strumento.

E, naturalmente, non è finita qui. Il team di sviluppo continuerà a lavorare con la community che già ha offerto contributi significativi per la finalizzazione dello strumento, al fine di migliorare in modo costante GitHub CLI. Ci sono già diverse funzionalità pianificate per le versioni future del tool, tra cui il supporto per l’editing degli issue e delle pull request e l’aggiunta di commenti.

Per migliorare e arricchire lo strumento, GitHub continua a dare un grande valore al feedback e ai contributi da parte della community di sviluppatori.