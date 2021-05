Giovanni Zorzoni nuovo presidente Associazione Italiana Internet Provider

L’Assemblea Generale dei soci dell’Associazione Italiana Internet Provider ha rinnovato le cariche per il biennio 2021-2023: alla guida della storica associazione dei provider italiani costituita nel 1995 come presidio istituzionale e regolamentare per gli operatori italiani è stato eletto Giovanni Zorzoni, Direttore Generale di Mynet.

Zorzoni è attivo da oltre dieci anni all’interno dell’Associazione e imprenditore nel mondo delle telecomunicazioni da oltre venti, è stato anche vice-presidente nel precedente Consiglio Direttivo, coordinando il gruppo infrastrutture, attivo su tavoli di negoziazione italiana ed europea relativi a reti ultra-broadband VHCN in fibra ottica.

Il Consiglio Direttivo ha nominato come vicepresidenti Giuliano Claudio Peritore (Panservice), past-president per i precedenti 4 anni, e Cinzia Dalla Torre (Intred).

Il resto del Consiglio Direttivo è composto da Antonio Baldassarra (Seeweb), Gabriele Conte (ClioCom), Marco Fiorentino (Messagenet), Roberto Loro (Dedagroup), Stefano Manuali (Estracom) e Alessandra Sponchiado (TWT).

Associazione Italiana Internet Provider da venticinque anni rappresenta le Pmi italiane nell’ambito delle reti ad alta velocità e dei servizi avanzati basati su Internet ed è composta da 60 operatori di telecomunicazioni ed Internet, con un totale di oltre 200.000 clienti business e 1 milione di clienti residenziali.