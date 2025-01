Gigabyte lancia il mini pc Brix Extreme di nuova generazione con chip Amd, pronto per l’AI

GIGABYTE Technology, produttore di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia il lancio della sua ultima generazione di Mini PC BRIX Extreme: il GB-BER7-8840. Questo modello è alimentato dal processore AMD Ryzen 7 PRO 8840U ed è dotato di una Neural Processing Unit (NPU) integrata, che offre prestazioni AI fino a 38 Tera Operations Per Second (TOPS). Rispetto al suo predecessore, ilnuovo BRIX Extreme vanta un miglioramento di oltre il 40% nelle prestazioni di IA generativa, migliorando in modo significativo la potenza di calcolo e l’efficienza del lavoro.

Il prodotto è dotato di sette porte USB, una porta LAN 2,5G e Wi-Fi 6E, che garantiscono la compatibilità con vari dispositivi esterni e supportano trasferimenti di dati ad alta velocità. Inoltre, incorpora un chip di sicurezza TPM 2.0 per salvaguardare i dati critici e migliorare la protezione. Grazie al suo design compatto e alle sue versatili funzionalità, BRIX Extreme è adatto a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui PC da ufficio, intrattenimento domestico, dispositivi medici e chioschi.

La nuova serie GB-BER7-8840 è ora disponibile per l’acquisto attraverso la rete globale di negozi online, rivenditori e distributori di GIGABYTE.

La nuova serie BRIX Extreme di GIGABYTE vuole ridefinire gli standard di performance

GB-BER7-8840 è alimentato dal processore all’avanguardia AMD Ryzen 7 PRO 8840U, costruito sull’avanzata architettura Zen 4. Questo processore vanta una configurazione a 8 core e 16 thread, che garantisce un multitasking continuo e prestazioni di calcolo elevate. Con una velocità di clock di base di 3,3 GHz e un boost clock massimo di 5,1 GHz, affronta senza problemi sia le attività quotidiane che i carichi di lavoro ad alte prestazioni.

Grazie al motore AMD Ryzen AI Engine, GB-BER7-8840 è stato progettato specificamente per accelerare le operazioni guidate dall’intelligenza artificiale. Eccelle in attività quali l’inferenza del machine learning, le applicazioni AI edge, il riconoscimento facciale, la manutenzione predittiva e l’analisi in tempo reale. Questa integrazione non solo migliora l’efficienza, ma offre anche capacità di elaborazione fulminee, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le prestazioni, afferma GIGABYTE.

Inoltre, il supporto della tecnologia di memoria DDR5 aumenta significativamente la velocità di trasferimento dei dati e ottimizza l’efficienza energetica, offrendo agli utenti un’esperienza di elaborazione più fluida ed efficiente.

La soluzione definitiva per la grafica e la produttività

BRIX Extreme è dotato della potente scheda grafica AMD Radeon 780M, che sfrutta la più recente architettura RDNA 3 di AMD. Il suo core grafico Radeon integrato offre robuste capacità di rendering e si distingue nel settore del calcolo grafico ad alte prestazioni. Dall’affrontare compiti di calcolo complessi all’offrire esperienze multimediali coinvolgenti, soddisfa le elevate aspettative di elaborazione delle immagini e dei media visivi.

Per l’uscita video, BRIX Extreme supporta fino a quattro schermi 4K attraverso una gamma versatile di interfacce, tra cui HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 e USB Type-C. Questo design garantisce una riproduzione video fluida, un editing delle immagini senza interruzioni e una maggiore efficienza per l’analisi dei dati su più schermi. È la soluzione ideale per i professionisti che necessitano di operazioni su più schermi e di un’esperienza di intrattenimento di alto livello, sottolinea GIGABYTE.

Secondo GIGABYTE, la serie BRIX Extreme stabilisce un nuovo standard per le prestazioni dei mini-PC. Migliorando l’efficienza di calcolo dell’intelligenza artificiale e consentendo l’output 4K multischermo, questa serie combina prestazioni elevate con applicazioni versatili. Che si tratti di lavoro, di intrattenimento domestico o di carichi di lavoro professionali, è in grado di soddisfare efficacemente le diverse esigenze.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di GIGABYTE.