Gianmaria Chiurco nuovo Sales Executive di Mangopay in Italia

Mangopay ha annunciato la nomina di Gianmaria Chiurco come Sales Executive, con l’obiettivo di accelerare l’espansione dell’azienda in Italia, attraverso lo sviluppo di nuove opportunità di business e di nuove relazioni nel mercato italiano.

Gianmaria porta con sé un’esperienza diretta nella costruzione della presenza locale di una società internazionale di pagamenti. Infatti arriva in Mangopay da Revolut, dove ha trascorso gli ultimi due anni lavorando per il team di espansione del business in Italia.

Originario di Novara, Gianmaria ha conseguito una laurea in Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano prima di trasferirsi in Spagna per approfondire i suoi studi e avviare la sua carriera.

Gianmaria entra a far parte del team di Mangopay specializzato nel mercato dell’Europa meridionale che, oltre all’Italia, include Spagna, Portogallo, Cipro e Malta. Riporterà direttamente a Nicolas Fournié, Head of Sales for Southern Europe di Mangopay.

Basata sulla sua soluzione di e-wallet programmabile, Mangopay annovera clienti come Vinted, La Redoute, Maisons du Monde e Wallapop. La fintech si trova in un momento cruciale di ipercrescita, in cui l’azienda mira a consolidare la sua posizione come principale fornitore di soluzioni di pagamento.

Commentando sulla sua nomina, Gianmaria Chiurco ha dichiarato: “Mangopay collabora con alcune delle piattaforme più innovative d’Europa. L’azienda ha una presenza consolidata nei marketplace e nelle piattaforme di tutta Europa – una delle aree più dinamiche e di maggiore crescita dell’industria dei pagamenti – con una soluzione altamente personalizzata che può aiutare i nostri clienti a crescere. Sono entusiasta di poter offrire queste opportunità a sempre più aziende in Italia, dal momento la nostra espansione sul territorio si accompagna alla nostra crescita a livello internazionale”.

Nicolas Fournié, Head of Sales for Southern Europe di Mangopay, ha aggiunto: “Siamo felici che Gianmaria sia entrato a far parte del team Mangopay. Con la sua energia, determinazione e esperienza diretta nella crescita di un brand nell’industria dei pagamenti a livello locale in Italia, svolgerà senza dubbio un ruolo chiave nella crescita del nostro business nell’Europa meridionale, nel momento in cui stiamo consolidando la nostra posizione di fornitore leader di tecnologie per infrastrutture di pagamento per marketplace e piattaforme”.