Getty Images e Shutterstock si uniscono: nasce un gigante da 3,7 miliardi di dollari

Getty Images e Shutterstock hanno annunciato oggi un accordo definitivo di fusione che darà vita a una nuova realtà leader nel settore dei contenuti visivi. La nuova azienda, che opererà con il nome di Getty Images Holdings, Inc., avrà un valore aziendale stimato di circa 3,7 miliardi di dollari e continuerà a essere quotata alla Borsa di New York con il simbolo “GETY”.

I punti chiave della fusione fra Getty Images e Shutterstock

Sinergie significative: Si prevedono risparmi annui compresi tra 150 e 200 milioni di dollari entro tre anni.

Impatto positivo sulle finanze: Benefici sui guadagni e flusso di cassa già a partire dal secondo anno.

Espansione dei contenuti: Libreria più ampia e diversificata per soddisfare meglio le esigenze dei clienti e offrire maggiori opportunità ai collaboratori.

Innovazione avanzata: Investimenti in tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa, immagini 3D e strumenti avanzati di ricerca.

Il commento dei CEO delle società

Craig Peters, CEO di Getty Images, ha dichiarato: “Questo è un momento trasformativo per entrambe le nostre aziende. Unendo le forze, possiamo soddisfare meglio la crescente domanda di contenuti visivi di alta qualità, offrendo valore ai nostri clienti e collaboratori.”

Paul Hennessy, CEO di Shutterstock, ha aggiunto: “Questa fusione rappresenta un’opportunità straordinaria per creare valore per i nostri clienti e azionisti. Insieme, accelereremo l’innovazione, espanderemo la nostra libreria creativa e miglioreremo i flussi di cassa.”

Vantaggi strategici e finanziari della fusione Getty Images – Shutterstock

Portafogli complementari: Integrazione di contenuti diversificati, inclusi immagini, video, musica e modelli 3D.

Opportunità per i creatori di contenuti: Maggiore visibilità per i collaboratori, con una clientela globale in espansione.

Solidità finanziaria: Maggiore capacità di investimento e possibilità di ridurre i costi di finanziamento.

Sinergie economiche: Risparmi significativi in ambito operativo e tecnologico, con due terzi delle sinergie previste entro i primi 24 mesi.

Struttura di governance e leadership

Craig Peters, CEO di Getty Images, sarà il CEO della nuova azienda combinata. Il consiglio di amministrazione sarà composto da 11 membri: 6 designati da Getty Images, 4 da Shutterstock e il presidente del consiglio sarà Mark Getty, attuale presidente di Getty Images.

Dettagli sull’accordo

Gli azionisti di Shutterstock potranno scegliere tra tre opzioni di compensazione:

1.Pagamento in contanti: 28,85 dollari per azione.

2.Azioni di Getty Images: 13,67 azioni di Getty per ogni azione di Shutterstock.

3.Compensazione mista: 9,17 azioni di Getty e 9,50 dollari in contanti per ogni azione di Shutterstock.

Alla chiusura, gli azionisti di Getty Images deterranno circa il 54,7% della nuova società, mentre gli azionisti di Shutterstock controlleranno il 45,3%.

Tempistiche e chiusura della transazione

La fusione è soggetta all’approvazione degli azionisti di entrambe le società, al completamento delle regolamentazioni normative e all’estensione o rifinanziamento del debito di Getty Images. La chiusura dell’accordo è prevista entro la fine del 2025.