1Password ha rilasciato la nuova versione 7.5 della sua app mobile per iOS e Android, con diverse nuove funzioni che facilitano e rendono più comoda la gestione delle password.

Con l’attuale diffuso ricorso allo smart working, un password manager può rappresentare una soluzione utile per aumentare la protezione dei propri account e ridurre i rischi alla sicurezza, nonché per rendere più fluidi i flussi di lavoro. Naturalmente, oltre a 1Password c’è un’ampia scelta di app e piattaforme password manager.

Torniamo alla nuova versione dell’app mobile 1Password 7.5 (sottolineando che le versioni iOS e Android non sono sempre sincronizzate perfettamente, in quanto a opzioni disponibili e alla loro implementazione, e che tra i due sistemi operativi può esserci qualche lieve differenza).

La prima novità riguarda l'ordinamento degli elementi, che è stato reso più semplice e versatile con l’introduzione di nuove opzioni e che, insieme ad altre funzioni quali le categorie e i tag, consente di tenere organizzate le nostre password.

È possibile ordinare gli elementi in base alla data dell’ultima modifica, per magari identificare, modificare o ripulire in modo rapido gli item più vecchi, che non vengono aggiornati da molto tempo. Oppure, al contrario, per evidenziare rapidamente gli oggetti creati, modificati o utilizzati di recente (insieme all’ordinamento per data di ultimo utilizzo e data di creazione). Inoltre, è possibile ordinare per sito web, che può essere utile in alternativa all’ordine in base al titolo dell’elemento.

La funzione di condivisione del link è utile quando si desidera condividere un elemento in modo sicuro con un collega o un familiare con cui abbiamo condiviso un vault, in modo che l’altra persona possa accedere in modo rapido e semplice a quel determinato item ed evitare errori di battitura o lunghe ricerche.

Molto utile è la possibilità che offre 1Password di comporre le note sicure con la sintassi Markdown. Grazie al supporto Markdown è possibile applicare stili quali dimensioni diverse dei font, liste puntate e numerate, grassetto, corsivo e altro ancora.

Oltre a queste, ci sono altri miglioramenti in diversi aspetti: ad esempio, c’è un nuovo tag editor per gestire le etichette: è possibile utilizzare più tag su un singolo elemento e non esiste un limite al numero di tag che possiamo creare.

Inoltre, è possibile visualizzare le novità degli aggiornamenti dalle preferenze (o impostazioni) dell’app. L’update contiene anche diverse correzioni di errori.