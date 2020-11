Gestione dei desktop virtuali Windows con Parallels Ras 18

Pare siano tanti gli ordini ricevuti da Parallels negli ultimi mesi, perché ai Ceo e ai Cio serve una soluzione d gestione desktop flessibile e scalabile che il loro dipartimento IT possa implementare in meno di 24 ore, indipendentemente che sia con l’hosting online di Microsoft Azure o Amazon Web Services o sui server in un data center e/o in sede.

Ecco perché Parallels ha rilasciato l’anteprima tecnica pubblica di Parallels Remote Application Server 18 (Parallels Ras), che semplifica l’end-user computing di aziende e provider con il supporto del desktop virtuale Windows. Parallels RAS 18 integra anche i contenitori profilo FSLogix per la gestione dei profili utente con metriche di sessione avanzate. La nuova versione include anche lo strumento di valutazione dell’esperienza utente di Parallels per migliorare la gestione delle sessioni utente.

Al momento del lancio, che avverrà a di dicembre, verranno aggiunte a Parallels Ras 18 altre funzionalità, come l’ottimizzazione automatica delle immagini integrata e un nuovo portale di gestione basato sul Web.

Desktop virtuale Windows unificato

Parallels Ras 18 fornisce un’unica soluzione per accedere al proprio desktop virtuale Windows, ad altri desktop virtuali e a tutte le loro applicazioni, indipendentemente dal tipo di hosting e di esecuzione del servizio. La console di Parallels Ras 18 fornisce agli amministratori IT un punto di vista unificato sulla gestione del carico di lavoro, integrando la gestione di tutte le risorse e dei carichi di lavoro in un unico punto centralizzato, anche per deployment in smart working.

I vantaggi della gestione e distribuzione su Parallels Ras 18 sia di desktop virtuali Windows sia dei desktop e delle applicazioni esistenti includono la console unica centralizzata, l’amministrazione di ambienti, utenti, sessioni e processi con metriche avanzate, automazione delle routine amministrative, distribuzione di app e desktop in ambienti ibridi e multicloud, ridimensionamento di Azure e di infrastrutture in sede in base alla domanda, supporto e fornitura di applicazioni legacy insieme ai più recenti carichi di lavoro desktop virtuale Windows, funzioni come l’accesso ultrarapido tramite il pre-avvio delle sessioni, la funzionalità drag and drop, il recupero accelerato dei file, la stampa e la scansione universali.

Contenitori profilo e nuove metriche

Parallels Ras 18 si occuperà di integrare, configurare, mantenere e supportare i contenitori di profilo FSLogix dall’interno della console di Parallels Ras o dal nuovo portale di gestione basato sul web. Erede dei dischi del profilo utente (UPD), il contenitore di profilo Microsoft FSLogix è una soluzione di gestione del profilo che produce riduzione dei tempi di accesso e disconnessione; diminuzione del traffico e del carico di elaborazione dei file da server, mitigazione del rischio di danneggiamento del profilo, centralizzazione della gestione dei profili e del controllo dell’archiviazione, ottimizzazione della distribuzione di Office 365.

Per l’help desk Parallels Ras 18 integra uno strumento di valutazione dell’esperienza utente, che fornisce all’amministratore una misura quantitativa indicativa dell’esperienza utente calcolando il tempo trascorso tra l’interazione dell’utente con la risorsa pubblicata e la risposta corrispondente, tenendo conto di tutti i fattori che influenzano l’esperienza utente.

Strumento di valutazione dell’esperienza utente e metriche di sessione avanzate di Parallels Remote Application Server 18 Durata e ripartizione dell’accesso Latenza e qualità della rete Protocollo di trasporto

(TCP o UDP) Dati in entrata e in uscita all’interno della sessione Numero di riconnessioni e motivi della disconnessione Disponibilità e utilizzo della larghezza di banda Modalità di connessione e flusso attraverso il livello di accesso di Parallels RAS (HALB e Secure Client Gateway) Soluzioni di gestione del profilo (UPD, FSLogix o altre) Metodi di autenticazione utilizzati

Ottimizzazione delle immagini

Parallels Ras 18 include funzionalità di ottimizzazione automatica integrata per i carichi di lavoro host per sessione desktop remoto, VDI o desktop virtuale Windows.

Sono disponibil più di 130 diverse ottimizzazioni preconfigurate per gli host multisessione (come gli host sessione desktop remoto) o a singola sessione (come i VDI), come scelta manuale o automatica a seconda dei casi d’uso degli utenti e del tipo di server. Questo assicura una distribuzione più efficiente, snella e migliorata per applicazioni virtuali

Queste ottimizzazioni preconfigurate sono progettate per essere aggiornate con facilità, in modo da supportare le future versioni dei sistemi operativi Windows. Inoltre, si possono utilizzare script personalizzati nello strumento integrato al fine di utilizzare le ottimizzazioni già disponibili, pronte da distribuire sulle macchine destinate al carico di lavoro di Parallels RAS.

Gli amministratori possono nottimizzare i carichi di lavoro in preparazione per il deployment di desktop e applicazioni virtuali, fornire un miglior uso delle risorse hardware, ridurre l’impronta dell’hardware e i relativi requisiti di stoccaggio, aumentare la densità utente e migliorare l’esperienza utente con maggiori velocità di avvio, accesso e tempo di clonazione.

Storage locale

Parallels Ras18 fornisce anche un metodo per l’utilizzo dello storage locale rispetto alle più soluzioni SAN (Storage Area Network): consente di distribuire cloni a partire da modelli, utilizzati come RD session host o VDI, non solo allo storage condiviso a livello centrale come le reti SAN, ma anche ai dischi locali di più host Microsoft Hyper-V indipendenti.

Il modello viene distribuito allo storage locale degli host Microsoft Hyper-V specificati, affinché i cloni possano risiedere nella stessa posizione di archiviazione locale. Il ridimensionamento si può facilmente realizzare anche tramite l’aggiunta di altri provider di Microsoft Hyper-V nella lista di distribuzione dei provider di modelli.

Amministrazione IT mobile

Parallels Ras 18 sta introducendo il Management Portal, un portale di configurazione e gestione basato sul Web e con funzionalità ampliate, che va a sostituire l’Helpdesk Tool di Parallels Ras.

Il Management Portal consente agli amministratori che utilizzano dispositivi desktop o mobili di implementare configurazioni e attività quotidiane, come la distribuzione, gestione e configurazione a livello centralizzato dei componenti fondamentali di Parallels RAS, ad esempio gli RD Session host, i Publishing Agent e i Secure Client Gateway; la pubblicazione di risorse dagli RD Session host, così come il monitoraggio e la gestione delle sessioni utente.

Si prevede che ulteriori caratteristiche e funzionalità già disponibili nella console desktop saranno incluse nelle future release del Management Portal, finché questo non diventerà il principale portale di gestione di Parallels RAS.

Per provare Parallels Ras 18

Parallels offre una versione di prova gratuita per 30 giorni completa di tutte le funzionalità di Parallels RAS 18, comprese 50 licenze per utenti simultanei.

Parallels RAS offre una licenza per utenti simultanei a 99 euro l’anno per un costo di acquisizione, supporto e formazione inferiore, con completa funzionalità sin dall’inizio, compreso un dispositivo di bilanciamento del carico e supporto.