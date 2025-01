Gerald Beuchelt è il nuovo Chief Information Security Officer di Acronis

Acronis comunica la nomina di Gerald Beuchelt a nuovo Chief Information Security Officer (CISO). In questo ruolo Beuchelt sarà responsabile dell’attuazione delle strategie di sicurezza di Acronis con l’obiettivo di garantire la protezione di tutte le informazioni, dei sistemi e delle tecnologie, tra le massime priorità di Acronis.

In qualità di esponente chiave della direzione esecutiva responsabile della sicurezza, Beuchelt sarà a capo del team internazionale di professionisti che operano nelle aree IT, sicurezza e compliance. Il manager supervisionerà l’infrastruttura IT aziendale, comprese le funzioni dell’help desk, la gestione dei server e delle reti e molto altro ancora. Supporterà inoltre la crescita dell’influenza di Acronis sulla community della cyber security attraverso nuove attività di ricerca, le attività di intelligence sulle minacce e i report gestiti dalla Acronis Threat Research Unit (TRU).

“Sono entusiasta di poter contribuire a tracciare la direzione delle funzionalità dei prodotti, del loro impatto globale e delle strategie di Acronis”, ha dichiarato Gerald Beuchelt. “In particolare, apprezzo l’impegno dell’azienda nel rendere le soluzioni di sicurezza scalabili e accessibili ai service provider, alle aziende, alle PMI e ai singoli utenti. Il mio principale obiettivo è quello di migliorare continuamente il nostro livello di sicurezza per far fronte a uno scenario delle minacce sempre più complesso. Acronis TRU continuerà a sviluppare un approccio basato sulla ricerca per guidare le funzionalità delle applicazioni Acronis nel garantire una protezione dalle minacce avanzate; al contempo continueremo a diffondere consapevolezza su come le nostre soluzioni sostengano il successo delle aziende. Sono inoltre impaziente di collaborare con il team di talenti di Acronis per ampliare la nostra autorevolezza nel settore della cybersecurity”.

Beuchelt ha maturato un’esperienza decennale in posizioni apicali nel settore della sicurezza informatica. Dopo aver ricoperto vari incarichi in LogMeIn, recentemente ha svolto la funzione di CISO di Sprinklr Inc. In precedenza, è stato tesoriere e membro del consiglio direttivo della sezione di Boston di Infragard – il programma di partnership pubblico-privato dell’FBI e della National Cyber Security Alliance -, nonché ha ricoperto il ruolo di Chief Security Officer in Demandware Inc. (società acquisita da Salesforce) e di Principal Information Security Engineer presso MITRE Corporation.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Gerald come nuovo CISO di Acronis”, ha affermato Ezequiel Steiner, CEO dell’azienda. “La sua grande esperienza e il suo approccio lungimirante alla cyber security avranno un ruolo fondamentale nell’indirizzare la nostra missione: proteggere tutti i dati, le applicazioni e i sistemi delle organizzazioni, in tutto il mondo. Come nuovo CISO, Gerald guiderà le iniziative che garantiscono ai nostri clienti e partner i vantaggi delle soluzioni nativamente integrate di Acronis, capaci di eliminare le complessità e garantire semplicità e prestazioni ineguagliabili”.