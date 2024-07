GenAI e grafica, Canva annuncia l’acqusizione di Leonardo.AI

Canva, una delle piattaforme di design grafico più popolari al mondo, ha annunciato l’acquisizione di Leonardo.AI, una startup australiana leader nel settore della ricerca e dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Questo passo strategico è destinato a rafforzare le capacità di Canva nel campo dell’IA generativa, consentendo agli utenti di creare contenuti visivi ancora più avanzati e personalizzati. In questo articolo, esploreremo in dettaglio l’acquisizione, le innovazioni che Leonardo.AI porterà a Canva, e l’impatto che questa sinergia avrà sul futuro del design e della creatività digitale.

Fondata nel 2022 a Sydney, Leonardo.AI si è rapidamente affermata come una delle startup più promettenti nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Originariamente focalizzata sulla creazione di asset per videogiochi, Leonardo.AI ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo la moda, la pubblicità e l’architettura, offrendo strumenti collaborativi e un cloud privato per modelli generativi.

L’acquisizione di Leonardo.AI da parte di Canva non è solo una mossa strategica per rafforzare la propria suite di strumenti di IA, ma anche un’opportunità per espandere la propria base di utenti e migliorare le capacità tecnologiche. Cameron Adams, co-fondatore e Chief Product Officer di Canva, ha dichiarato che l’integrazione delle tecnologie di Leonardo.AI nella Magic Studio di Canva renderà gli strumenti esistenti più potenti e introdurrà nuove funzionalità di IA generativa.

Leonardo.AI continuerà a operare indipendentemente all’interno di Canva, focalizzandosi su innovazione rapida, ricerca e sviluppo, supportata dalle risorse di Canva. Questo approccio permetterà a Leonardo di continuare a sviluppare la propria piattaforma e a crescere, espandendo anche il proprio business API.

Le innovazioni di Leonardo.AI

Leonardo.AI si distingue nel panorama dell’IA generativa per il controllo che offre agli utenti. Una delle sue funzionalità più innovative è il Live Canvas, che consente agli utenti di creare immagini fotorealistiche in tempo reale combinando input testuali e schizzi. Questo strumento non solo rende il processo creativo più intuitivo, ma offre anche un livello di personalizzazione senza precedenti.

Leonardo.AI utilizza modelli generativi avanzati, come il modello Phoenix, per creare contenuti visivi di alta qualità. La startup ha anche sviluppato strumenti collaborativi che permettono ai team di lavorare insieme in modo efficiente, utilizzando una varietà di modelli generativi per diverse applicazioni.

Un aspetto cruciale del successo di Leonardo.AI è la trasparenza riguardo all’addestramento dei suoi modelli. L’azienda utilizza dati “con licenza, sintetici e di pubblico dominio” per addestrare i suoi modelli, una pratica che aiuta a evitare le problematiche legali associate all’uso di contenuti protetti da copyright.

Canva e Leonardo.AI, le sinergie

L’integrazione delle tecnologie di Leonardo.AI permetterà a Canva di potenziare ulteriormente la propria Magic Studio, una suite di strumenti di IA generativa già molto apprezzata dagli utenti. Canva ha investito 200 milioni di dollari per supportare i creatori di contenuti, consentendo loro di utilizzare i propri lavori per addestrare i modelli di IA della piattaforma.

L’acquisizione di Leonardo.AI aprirà nuove opportunità per i creatori di contenuti su Canva, offrendo strumenti ancora più avanzati per la creazione di immagini, video e altri media visivi. Gli utenti potranno sfruttare le capacità di IA generativa di Leonardo.AI per creare contenuti unici e personalizzati, migliorando così la qualità e l’efficacia delle loro comunicazioni visive.

Con oltre 190 milioni di utenti mensili attivi, Canva è già una delle piattaforme di design più utilizzate al mondo. L’integrazione di Leonardo.AI contribuirà ad attrarre nuovi utenti, in particolare coloro che cercano strumenti avanzati di IA per la creazione di contenuti. Questo aumento della base di utenti non solo rafforzerà la posizione di Canva nel mercato, ma stimolerà anche ulteriori innovazioni nel campo del design generativo.