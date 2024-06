Gemini, l’AI di Google su app anche in Italia

Google ha annunciato il lancio dell’app Gemini in più Paesi, inclusa l’Italia, per consentire agli utenti di tutto il mondo di collaborare, creare e dare vita alle proprie idee in modo semplice e pratico, con i dispositivi mobili che hanno sempre con sé.

L’app Gemini è in arrivo in più Paesi in Europa e nel Regno Unito, e permette agli utenti di potenziare la propria creatività e produttività con una app mobile basata sull’intelligenza artificiale.

Con l’app mobile sul proprio telefono, tutti possono ottenere aiuto da Gemini ovunque si trovino. Gli utenti possono digitare, parlare o aggiungere un’immagine per diverse esigenze, tra cui, ad esempio: scattare una foto della propria gomma della macchina a terra e chiedere istruzioni su come cambiarla, ottenere aiuto per scrivere un messaggio di ringraziamento, e tanto altro ancora. Secondo Google, si tratta di un primo passo importante nella creazione di un vero assistente AI: conversazionale, multimodale e utile.

Per accedere a Gemini su Android, occorre scaricare l’app Gemini o attivare l’opzione tramite Google Assistant, e poi si potrà utilizzare Gemini scorrendo con il dito a destra, premendo il pulsante di accensione su determinati telefoni o dicendo “Ehi Google”. Questo abiliterà una nuova esperienza che offre un semplice accesso a Gemini, oltre a un aiuto contestuale direttamente sullo schermo.

Molte funzionalità vocali che solitamente gli utenti utilizzano in Google Assistant – sottolinea Google – saranno disponibili tramite l’app Gemini, tra cui settare un timer, effettuare chiamate e impostare un promemoria, e l’azienda sta lavorando per supportarne altre in futuro.

Su iOS, Google sta implementando l’accesso a Gemini direttamente dall’app Google: l’azienda ha annunciato che il supporto è già in fase di rollout. Basta toccare il tasto Gemini e chattare con Gemini per potenziare la creatività, ottenere aiuto nella scrittura di post sui social e svolgere altre attività con l’ausilio dell’AI.