Gartner: il mercato dello sviluppo low-code crescerà del 20% nel 2023

Secondo le ultime previsioni di Gartner, il mercato mondiale delle tecnologie di sviluppo low-code dovrebbe raggiungere i 26,9 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 19,6% rispetto al 2022.

L’aumento di business technologist e il crescente numero di iniziative di iperautomazione e di composable business a livello enterprise saranno i fattori chiave che accelereranno l’adozione di tali tecnologie fino al 2026, secondo Gartner.

“Le organizzazioni si rivolgono sempre più alle tecnologie di sviluppo low-code per soddisfare le crescenti esigenze di rapidità di delivery delle applicazioni e di flussi di lavoro di automazione altamente personalizzati. Dotare sia gli sviluppatori IT professionisti che le figure non IT – i business technologist – di diversi strumenti low-code consente alle organizzazioni di raggiungere il livello di competenza digitale e la velocità di delivery richiesti dal moderno ambiente agile“, ha dichiarato Varsha Mehta, Senior Market Research Specialist di Gartner.

Secondo le proiezioni di Gartner, le piattaforme applicative low-code (LCAP, low-code application platform) saranno la componente più importante del mercato delle tecnologie di sviluppo low-code, con una crescita del 25% per raggiungere quasi 10 miliardi di dollari nel 2023.

Mentre quello delle LCAP è il segmento di mercato più grande, Gartner prevede che l’ambito citizen automation development platform (CADP) è destinato a crescere più rapidamente, con una previsione di crescita del 30,2% per il 2023. I casi d’uso tipici delle CADP includono l’automazione dei flussi di lavoro, la creazione di moduli basati sul web, il bridging di dati e contenuti tra più applicazioni software-as-a-service e la creazione di report e visualizzazioni di dati.

“L’elevato costo dei talenti tecnologici e la crescente forza lavoro ibrida o borderless contribuiranno all’adozione della tecnologia low-code. Grazie alle caratteristiche intuitive, flessibili e sempre più potenti degli strumenti di sviluppo low-code, i business technologist e i citizen technologist stanno sviluppando soluzioni leggere per soddisfare le esigenze delle business unit in termini di maggiore produttività, efficienza e agilità, spesso come fusion team“, ha dichiarato Jason Wong, Distinguished VP Analyst di Gartner.

Gartner prevede che entro il 2026 gli sviluppatori esterni ai dipartimenti IT formali rappresenteranno almeno l’80% della base di utenti degli strumenti di sviluppo low-code, rispetto al 60% del 2021.

Iperautomazione e composability spingono l’adozione del low-code

L’interesse per l’iperautomazione continua a crescere a causa delle crescenti esigenze di ottimizzazione operativa, del crescente skills gap e delle crescenti pressioni economiche. Gartner prevede che la spesa per le tecnologie software abilitanti l’iperautomazione raggiungerà i 720 miliardi di dollari nel 2023. Una parte di questa spesa sarà destinata alle tecnologie di sviluppo low-code, tra cui LCAP, iPaaS, RPA, CADP e MXDP, per supportare l’automazione dei processi, l’integrazione, e i casi d’uso di decision analytics e intelligence.

Gli investimenti in tecnologie low-code che supportano l’innovazione e l’integrazione composable cresceranno – afferma Gartner – anche perché le organizzazioni abbracciano la composable enterprise. Le composable enterprise richiedono un migliore riutilizzo delle funzionalità aziendali esistenti (delle PBC, packaged business capabilities) per lo sviluppo agile delle applicazioni e per la creazione di esperienze utente personalizzate per nuovi flussi di lavoro e processi.

“Le tecnologie di sviluppo low-code supportano la composable enterprise consentendo la creazione di soluzioni software più agili e resilienti. Queste tecnologie possono essere utilizzate per comporre e ricomporre componenti modulari e PBC, per creare applicazioni personalizzate adattive per le mutevoli esigenze di business“, ha dichiarato Wong.

I clienti Gartner possono approfondire il tema in “Forecast Analysis: Low-Code Development Technologies, Worldwide“.