Galaxy Z Flip, lo smartphone pieghevole secondo Samsung

Si chiama Galaxy Z Flip ed è il nuovo smartphone pieghevole di Samsung, che ricorda molto da vicino il Razr di Motorola. Realizzato con un vetro flessibile, Galaxy Z Flip usa un display da 6,7 pollici che si ripiega in un form factor elegante e compatto, per essere tenuto comodamente nel palmo della mano. Progettato con un innovativo sistema di chiusura e un’interfaccia utente dedicata, Galaxy Z Flip è il primo di una gamma di device che offre nuovi modi per catturare, condividere e sperimentare i contenuti, il tutto a mani libere.

“In Samsung siamo stati incoraggiati dall’entusiasmo mostrato per Galaxy Fold. Galaxy Z Flip è un importante passo avanti per l’evoluzione della categoria dei dispositivi pieghevoli, grazie all’introduzione di un nuovo form factor, un nuovo display e, soprattutto, un nuovo tipo di esperienza mobile – ha dichiarato TM Roh, Presidente e responsabile della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics –. Attraverso l’esclusivo design pieghevole e l’esperienza utente di Galaxy Z Flip, stiamo ridefinendo ciò che un dispositivo mobile può essere e cosa consente di fare alle persone”.

Lo smartphone da tasca

Progettato per la massima portabilità, Galaxy Z Flip si chiude assumendo dimensioni simili a quelle di un portafoglio, in modo da poter essere facilmente tenuti in tasca o in borsa. Una volta aperto, la dimensione dello schermo praticamente raddoppia, rivelando un display da 6,7 pollici.

Lo smartphone è dotato di un Infinity Flex Display con vetro flessibile Ultra Thin Glass (UTG) sviluppato da Samsung, che lo rende più sottile e gli conferisce un look sofisticato. Inoltre, l’Infinity-O display con foro centrale elimina la presenza del notch, offrendo per la prima volta in un dispositivo Samsung un rapporto 21.9:9 e assicurando la massima fruibilità dei propri contenuti preferiti.

La cerniera di Galaxy Z Flip è supportata da un meccanismo sofisticato per garantire una chiusura del dispositivo fluida e stabile. Galaxy Z Flip può rimanere aperto in diverse angolazioni, come lo schermo di un laptop. La cerniera nascosta integra anche una struttura in fibre di nylon che previene l’ingresso di sporcizia e polvere nel dispositivo.

Una nuova generazione di Galaxy

La possibilità di Galaxy Z Flip di rimanere aperto in diverse angolazioni offre una nuova prospettiva per i selfie e un nuovo modo di comunicare, il tutto senza dover usare le mani.

In questo senso, Samsung ha collaborato con Google per progettare One UI con la modalità Flex: un’esperienza utente personalizzata per l’esclusivo form factor di Galaxy Z Flip. Quando il dispositivo è in modalità Flex (aperto ad angolo retto), il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente immagini, contenuti o video nella metà superiore del display e controllarli nella metà inferiore. È possibile guardare e navigare facilmente su YouTube, riproducendo contenuti in streaming nella parte superiore mentre si cercano altri video, leggono le descrizioni o scrivono commenti in quella inferiore.

Galaxy Z Flip può essere appoggiato su una superficie in modo da avere ancora più possibilità di scatto, ovunque ci si trovi: da foto di gruppo con autoscatto a vivaci contenuti notturni. È possibile creare contenuti per i social media dalla migliore angolazione, a mani libere, senza treppiede. Permette la cattura anche video con Hyperlapse Notturno o scatti vividi in condizioni di scarsa luminosità con la funzione Notte, senza usare il flash. Basta aprire il dispositivo e posizionarlo su un tavolo. Quando è chiuso, si possono scattare velocemente selfie di alta qualità con una sola mano utilizzando la fotocamera posteriore senza aprire lo smartphone. È possibile anche registrare video con un formato 16:9.

Quando Galaxy Z Flip è chiuso, è possibile controllare a colpo d’occhio data, ora e stato della batteria sul display esterno. Galaxy Z Flip consente anche di ricevere notifiche in tempo reale e rispondere facilmente a una chiamata senza aprire il dispositivo. In aggiunta, è possibile rispondere a un SMS semplicemente toccando la notifica e aprendo il dispositivo.

Con Galaxy Z Flip è possibile operare in multitasking con la finestra Multi Attiva: è semplicemente necessario aprirla per trascinare e rilasciare le app da utilizzare. È possibile, per esempio, scorrere un articolo sulle ultime tendenze nella metà superiore, mentre si fanno acquisti in quella inferiore.

Tutto il mondo Galaxy

Come dispositivo della serie Galaxy, Z Flip rende disponibile l’ecosistema Galaxy nel suo nuovo formato. Offre prestazioni e caratteristiche avanzate per la fotocamera, il display, la batteria e la sicurezza, oltre a servizi come Samsung Health, Samsung Pay, Samsung Knox. Galaxy Z Flip offre un’esperienza di scatto versatile con Fermo Immagine 4K, Fuoco Live e Super Stabilizzatore.

Il dispositivo integra un sistema ottimizzato a doppia batteria, ricaricabile sia collegato sia wireless, che offre più energia occupando meno spazio. In aggiunta, la Condivisione di Carica Wireless permette di ricaricare i Galaxy Buds, il Galaxy Watch e persino lo smartphone di un amico. Samsung Knox protegge gli utenti e i loro dispositivi con un chip di sicurezza indipendente integrato nel processore. Gli utenti ricevono anche servizi di pagamento sicuro con Samsung Pay, monitoraggio della salute con Samsung Health e l’accesso a più di 5.000 prodotti di Samsung e partner tramite SmartThings.

Galaxy Z Flip sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black a partire dal 14 febbraio 2020 al prezzo di 1.520 euro.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Specifiche di Galaxy Z Flip Display Display principale Infinity Flex Display (21,9: 9) Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici 2.636×1.080 425 ppi *La diagonale è riferita all’area rettangolare dello schermo, senza tenere conto degli angoli arrotondati L’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera. Display cover Display Super AMOLED da 1,1 pollici 300×112 303 ppi *La diagonale è riferita all’area rettangolare dello schermo, senza tenere conto degli angoli arrotondati L’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera. Dimensioni e peso Chiuso 73,6×87,4×17,3 mm ~ 15,4 mm Aperto 73,6×167,3×7,2 mm ~ 6,9 mm Peso 183 g Fotocamera Fotocamera anteriore Fotocamera selfie 10 MP Dual Pixel: F2.4 Dimensioni pixel: 1,22 μm FOV: 80˚ Doppia fotocamera posteriore Fotocamera Ultra Wide da 12 MP: F2.2 Dimensioni pixel: 1,12 μm FOV: 123˚ Fotocamera grandangolare 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Dimensioni pixel: 1,4 μm FOV: 78˚ OIS (Optical Image Stabilization) per la fotocamera grandangolare posteriore Zoom digitale fino a 8x Registrazione HDR10+ Tracciamento AF Processore per le applicazioni Processore Octa-core Qualcomm SM8150+, 7 ㎚ a 64 bit ※ 2,9 GHz (velocità massima di clock) + 2,4 GHz + 1,7 GHz Memoria 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna * Lo spazio di archiviazione effettivamente disponibile può variare a seconda del software preinstallato. Batteria Doppia batteria a 3.300 mAh (valore tipico)* * Valore tipico testato in condizioni di laboratorio di terze parti. Il valore tipico è il valore medio stimato, considerando la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batteria testati secondo lo standard IEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 3200 mAh. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, dei modelli di utilizzo e di altri fattori. Carica Ricarica rapida compatibile con cavo e in modalità wireless* Wireless PowerShare** * Ricarica via cavo compatibile con QC 2.0 e AFC; ricarica wireless compatibile con WPC ** Wireless PowerShare è limitato agli smartphone Samsung o di altre marche con ricarica wireless WPC Qi, come Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge+, Note9, Note8 e dispositivi indossabili come Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Galaxy Buds+ e Galaxy Buds. Potrebbe non funzionare con determinati accessori, cover, dispositivi di altre marche o alcuni dispositivi indossabili Samsung. Può influire sulla ricezione delle chiamate o sui servizi dati, a seconda dell’ambiente di rete. Sistema operativo Android 10 Rete Modello LTE : Enhanced 2×2 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat. 16 – Fino a 1,0 Gbps in download/fino a 150 Mbps in caricamento *Può variare in base al mercato, all’operatore mobile e ai fornitori di servizi. Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 Ghz), VHT80 MU-MIMO, 256QAM Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) * La copertura per Galileo e BeiDou può essere limitata. BeiDou potrebbe non essere disponibile per alcuni paesi. Scheda SIM Modello LTE: una eSIM e una Nano SIM * La scheda SIM è in vendita separatamente. La disponibilità può variare a seconda del paese e dell’operatore. * eSIM richiede un piano di servizio wireless e consente di attivare un piano di rete mobile senza l’utilizzo di una nano-SIM. La disponibilità di eSIM può variare a seconda del paese e dell’operatore. Verifica con il tuo operatore se il piano di rete mobile supporta eSIM. Pagamento Samsung Pay (Link) Samsung Pay consente di effettuare pagamenti con il tuo smartphone Samsung in maniera semplice e sicura. Funziona ovunque venga accettata una carta di credito, debito o prepagata, su POS con tecnologia contactless (NFC- Near Field Communication).* Inoltre, potrai caricare le tue carte fedeltà per averle sempre a portata di tap. (*) Il servizio è utilizzabile solo con le carte abilitate dagli emittenti e i circuiti che aderiscono al programma. Sensori Sensore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall (digitale, analogico), sensore di prossimità, sensore di luce RGB Autenticazione Tipo di blocco: trascinamento, segno, PIN, password Tipo di blocco biometrico: sensore di impronte digitali, viso – Galaxy Z Flip include un sensore di impronte digitali capacitivo sul lato. – Il riconoscimento facciale è disponibile solo quando il dispositivo è aperto con la fotocamera anteriore. Audio Altoparlante mono Audio surround per Bluetooth e auricolari con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclusi). Supporto per UHQ a 32 bit e DSD64/128 PCM: fino a 32 bit, DSD*: DSD64/128 Formato di riproduzione audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Bluetooth Dual Audio: collega due dispositivi Bluetooth** a Galaxy Z Flip per riprodurre l’audio tramite i due dispositivi contemporaneamente. Codec scalabile**: connessione Bluetooth migliorata in caso di interferenze per la radiofrequenza ambientale. Registrazione La qualità di registrazione è stata migliorata con il microfono con AOP**** elevato, che riduce al minimo la distorsione negli ambienti rumorosi. * La riproduzione DSD64 e DSD128 può essere limitata a seconda del formato del file. ** I due dispositivi connessi possono presentare una leggera differenza nell’uscita audio. *** Disponibile solo per alcuni accessori realizzati da Samsung e AKG. **** AOP: punto di sovraccarico acustico. Video Formato di riproduzione video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Connessione TV Wireless: Smart View (mirroring dello schermo 1.080p a 30 fps) Sicurezza Piattaforma Knox: monitoraggio e protezione in tempo reale. Prevenzione di virus e malware. (Con tecnologia McAfee) Area Personale: uno spazio sicuro sul dispositivo per isolare e proteggere contenuti come app, foto, film e file privati. *I fornitori di soluzioni antivirus e di prevenzione malware possono variare a seconda del paese. Contenuto della confezione Galaxy Z Flip, cavo dati, adattatore da viaggio, estrattore metallico, connettore USB (OTG), guida rapida, custodia trasparente, auricolari (USB Type-C) con audio AKG * I componenti effettivi, inclusa la custodia, potrebbero non essere disponibili a seconda del modello acquistato o del paese/area geografica. Il colore della confezione e della custodia possono variare a seconda del colore del dispositivo.

[1] Funziona solo con specifiche applicazioni