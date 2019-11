In occasione dell’evento Samsung Developer Conference 2019, Samsung ha lanciato i suoi nuovi laptop premium Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion.

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sono equipaggiati con un display QLED, per la prima volta su un laptop, sottolinea Samsung, da 13,3″ FHD (1920 x 1080) o da 15,6″ FHD (1920 x 1080), a seconda delle configurazioni. Questi offrono una modalità Outdoor abilitata dalla luminosità massima di 600 nit, che consente di lavorare anche alla luce del sole.

La funzione Wireless PowerShare di Samsung consente di caricare qualsiasi smartphone, auricolare o dispositivo indossabile compatibile con Qi tramite il touchpad del laptop. Entrambi i nuovi laptop presentano un design ultrasottile e leggero, mirato a rendere facile il trasporto.

Samsung ha evidenziato come Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion siano stati co-ingegnerizzati con Intel nell'ambito del programma Project Athena. I nuovi laptop hanno dovuto superare test rigorosi per soddisfare gli obiettivi del programma di offrire esperienze d’uso e specifiche di elaborazione avanzate, al contempo con una durata della batteria ad alta efficienza e un'elevata responsività.

Dal punto di vista del computing, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion dispongono di processori Intel Core di decima generazione (Ice Lake per Galaxy Book Flex e Comet Lake per Galaxy Book Ion) e del supporto Intel Wi-Fi 6 (Gig +) e Thunderbolt 3, i più recenti standard wireless e cablato.

Per quanto riguarda le differenze tra i due nuovi modelli, Galaxy Book Flex, ha spiegato Samsung, è progettato per le persone che hanno bisogno della tecnologia più recente e superiore per ottenere il massimo dal loro laptop. Galaxy Book Ion è pensato per i professionisti sempre in movimento, che non sono legati a una scrivania e che richiedono la massima portabilità.

Galaxy Book Flex è un laptop 2-1, progettato per gestire tutte le attività, dalla programmazione alla creazione di contenuti. Dispone di una cerniera a 360 gradi che consente di usare il device sia come tablet sia come Pc. E, naturalmente, anche Galaxy Book Flex è progettato per il lavoro “on the road”, con un guscio in alluminio e una finitura raffinata.

Il laptop presenta nuovi controlli gestuali della S Pen (e migliora quelli già disponibili). Le app ottimizzate per la S Pen offrono poi un'esperienza avanzata di scrittura e disegno sul dispositivo. È possibile inoltre usare le credenziali biometriche con Windows Hello.

Galaxy Book Ion viene descritto da Samsung come un Pc agile e leggero, realizzato in magnesio ultralight e caratterizzato da una struttura “a conchiglia”, studiato specificatamente per offrire una portabilità elevata (nella versione da 13” pesa meno di un chilo).

La versione da 15,6 pollici del Galaxy Book Ion è dotata di uno slot aggiuntivo SSD e RAM DDDR4, per incrementare le prestazioni del Pc senza aumentare l’ingombro.