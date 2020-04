Si allarga, nella fascia media degli smartphone Samsung, il supporto per la connettività mobile veloce di ultima generazione, con le nuove versioni dotate di supporto 5G di due modelli già presenti in catalogo, nella popolare famiglia Galaxy A dell’azienda sudcoreana: Galaxy A71 5G e Galaxy A51 5G.

Oltre che della connettività 5G, i due nuovi modelli Samsung sono dotati di display Infinity-O, quad camera e batteria di lunga durata, per un’esperienza mobile fluida e gratificante.

Per quanto riguarda lo schermo, nel modello A51 5G troviamo un display Super Amoled Infinity-O da 6,5 ​​pollici mentre l’A71 5G offre un display Super Amoled Plus Infinity-O da 6,7 ​​pollici. Entrambi i dispositivi sono poi equipaggiati con una batteria da 4.500 mAh di lunga durata e di funzionalità di ricarica rapida (15W Adaptive Fast Charging per l’A51 5G e 25W Super Fast Charging per l’A71 5G).

Gli smartphone Galaxy A71 5G e A51 5G sono inoltre protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza dell’azienda.

Le fotocamere quadruple dei nuovi Galaxy A71 5G e A51 5G sono ulteriormente potenziate dalle funzionalità fotografiche smart. La fotocamera principale è da 64 MP nell’A71 5G e da 48 MP nell’A51 5G, ed è coadiuvata da una fotocamera da 12 MP Ultra Wide, per scattare ampie immagini di paesaggi, da una Macro da 5 MP e da una fotocamera da 5 MP di profondità, per catturare i dettagli di oggetti ravvicinati e aggiungere l’effetto di sfocatura dello sfondo intorno al soggetto in primo piano.

La funzione Super Steady Video del Galaxy A71 5G e dell’A51 5G stabilizza automaticamente i filmati. La dotazione prevede 128 GB di storage interno e 6 GB o 8 GB di RAM, oltre al supporto Micro SD fino a 1 TB.

Sia il Galaxy A71 5G che il modello A51 5G presentano un corpo dal design elegante, che offre una presa confortevole e una raffinata finitura lucida. Gli smartphone sono inoltre disponibili in una gamma di nuove tonalità. L'A71 5G è disponibile nei colori Prism Cube Black, Prism Cube Sliver e Prism Cube Blue, mentre A51 5G è disponibile in Prism Cube Black, Prism Cube White e Prism Cube Pink.

Entrambi gli smartphone beneficiano dell'ecosistema completo di app e servizi smart di Samsung, tra cui Bixby, Samsung Pay e Samsung Health.

Principali caratteristiche tecniche dichiarate da Samsung

Galaxy A51 5G Galaxy A71 5G Display Super AMOLED FHD+ 6,5” Infinity-O Display (1080x2400) Super AMOLED FHD+ 6,7” Infinity-O Display (1080x2400) Fotocamera Posteriore Quad Camera – Principale: 48MP, F2.0 – Ultra Wide: 12MP, F2.2 – Profondità: 5MP, F2.2 – Macro: 5MP, F2.4 Quad Camera – Principale: 64MP, F1.8 – Ultra Wide: 12MP, F2.2 – Profondità: 5MP, F2.2 – Macro: 5MP, F2.4 Frontale 32MP, F2.2 32MP, F2.2 Corpo 73,6 x 158,9 x 8,7 mm 187g 75,5 x 162,5 x 8,1 mm 185g Processore Octa Core (Dual 2,2GHz + Hexa 1,8GHz) Octa Core (Dual 2,2GHz + Hexa 1,8GHz) Memoria 6GB/8GB RAM 128GB Storage Micro SD slot (fino a 1TB) 6GB/8GB RAM 128GB Storage Micro SD slot (fino a 1TB) Batteria 4.500mAh 15W Adaptive Fast Charging 4.500mAh 25W Super Fast Charging Autenticazione biometrica Impronta digitale On-Screen Impronta digitale On-Screen Colori Prism Cube Black Prism Cube White Prism Cube Pink Prism Cube Black Prism Cube Silver Prism Cube Blue