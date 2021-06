Futuro ibrido: Cisco acquisirà Involvio per potenziare la formazione

Lo annuncia Javed Khan, Senior Vice President and General Manager Cisco Collaboration con un blog post: Involvio farà parte dell’offerta Cisco Webex.

Un nuovo mondo ibrido in cui essere in grado di collaborare e rimanere connessi sta ddiventando sempre più importante.

“Proprio come i leader aziendali e i dipendenti, anche insegnanti, studenti e genitori hanno capito che non è necessario essere insieme di persona per connettersi, collaborare e portare a termine le cose“, afferma Khan. Webex è la piattaforma di Cisco che consente di connettersi dove e quando serve.

“Negli ultimi mesi, abbiamo visto che l’apprendimento ibrido è un modo efficace per connettere insegnanti, studenti e genitori“.

Per fornire un’esperienza più efficace sia nel lavoro che nello studio in questo nuovo futuro ibrido, Cisco annuncie l’intenzione di acquisire Involvio LLC, una società di software di New York specializzata nell’ambito delle piattaforme dedicate agli studenti.

Involvio offre una suite di prodotti per l’istruzione che permettono alle università di migliorare l’esperienza, il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti.

Il team di Involvio ha assistito Cisco nella progettazione di Webex Education Connector, una soluzione che integra in modo sicuro, le funzionalità di collaborazione Webex nei sistemi di gestione di apprendimento.

Inolvio è stata una delle prime aziende ad adottare le API e gli SDK aperti di Webex, e le sue integrazioni sono tra quelle in più rapida crescita e più utilizzate nell’ecosistema Webex.

“L’acquisizione, unitamente alla conoscenza dei nostri strumenti per sviluppatori da parte del team di Involvio, ci permetterà di migliorare la nostra offerta per il mondo dell’istruzione così come le soluzioni verticali che offriamo, favorendo al contempo l’adozione della piattaforma aperta Webex da parte di altri sviluppatori” dice Khan.

Oltre alle recenti acquisizioni di Slido, Socio, IMI e Babblelabs, l’acquisizione di Involvio è un altro tassello della strategia di Cisco per sviluppare esperienze personalizzate.

“Prevediamo di completare l’acquisizione e di dare il benvenuto al team di Involvio in Cisco nel corso del quarto trimestre dell’anno fiscale 2021” conclude Khan.