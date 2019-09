Fujitsu Technology Solutions passa a Livia Group

Livia Corporate Development SE ha acquisito il 100% delle azioni di Fujitsu Technology Solutions S.p.A. (FTS Italy).

L'acquisizione è la quarta operazione finalizzata da parte di Livia in Italia nell'arco di un anno ed è il secondo progetto di investimento nel settore IT nazionale, dopo quello che ha portato a rilevare Westpole da Hitachi nel dicembre 2018.

L'operazione pone fine a un periodo di incertezza sul futuro Fujitsu Technology Solutions S.p.A, che realizza un fatturato annuale di oltre 165 milioni di euro. Nei mesi scorsi, infatti, Fujitsu aveva annunciato l’intenzione di cambiare il proprio modello operativo in Italia.

La società adotterà un nuovo brand e diventerà il partner esclusivo per la distribuzione dei prodotti Fujitsu Client Computing Devices, Server and Storage sul mercato italiano e partner per l’assistenza in garanzia e i servizi correlati con il nome di Finix Technology Solutions S.p.A.

Torna Pierfilippo Roggero

Livia Group ha deciso di affidare Finix Technology Solutions a Pierfilippo Roggero, che è stato Vice President Fujitsu di Western Europe Operation e Ceo di FTS Italy dal 2000 al 2011.

In una nota il manager dichiara di voler "trasformare Finix in un player di riferimento della trasformazione digitale, facendo leva sul portfolio di prodotti Fujitsu e anche su ulteriori tecnologie innovative e sui servizi ad esse correlati. Come parte di questa trasformazione rafforzeremo la collaborazione con i nostri partner del canale indiretto e ci concentreremo sulla proposta di tecnologie e servizi sia per le Pmi che per le grandi aziende”.