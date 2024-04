Fujifilm Europe lancia le stampanti Apeos – multifunzione per ufficio – in Europa. Italia primo Paese

Fujifilm Europe ha annunciato il lancio europeo delle sue stampanti multifunzione per ufficio di alta qualità, la serie Apeos. L’Italia è il primo Paese in cui avviene il lancio, durante un evento svoltosi a Milano che ha coinvolto quasi 200 rivenditori, nel quale Fujifilm è stata affiancata da Tyche, nuovo partner e fornitore specializzato di soluzioni per l’ufficio. Seguirà un lancio graduale, inizialmente in Francia e Spagna, e poi in altri Paesi nei prossimi mesi.

Fujifilm Business Innovation è il fornitore numero uno di stampanti multifunzione A3 nella regione Asia-Pacifico, dove la tecnologia Fujifilm è alla base di milioni di stampanti per ufficio in tutto il mondo. Prima di oggi, nessuno di questi dispositivi era disponibile con il marchio Fujifilm, tranne che nella regione Asia-Pacifico.

“È estremamente entusiasmante entrare nel mercato europeo delle stampanti per ufficio dopo il nostro debutto nel settore delle stampanti con toner in Europa nel 2021”, ha dichiarato Taku Ueno, Senior Vice President, Device Technology Division di Fujifilm Europe. “Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un enorme successo nell’introduzione sul mercato di stampanti di produzione di alta qualità a marchio Fujifilm, e il lancio delle nostre stampanti per ufficio è il naturale passo successivo”.

Roberto De Angelis, CEO di Tyche aggiunge: “Siamo lieti di lavorare con Fujifilm per portare questa straordinaria gamma di stampanti multifunzione sul mercato italiano. Siamo orgogliosi di poter offrire soluzioni tecnologiche consolidate ai nostri clienti, qualunque siano le loro esigenze, e l’aggiunta delle stampanti multifunzione serie Apeos di Fujifilm al nostro portfolio ci aiuterà a migliorare ulteriormente la nostra offerta”.

La gamma delle stampanti multifunzione Apeos

C3060/C2560/C2060 si differenziano per la velocità di stampa (30/25/20 ppm), e hanno in comune le altre caratteristiche: formato A3 a colori, scansione a 80 ppm fronte/retro, risoluzione 1.200×2.400 dpi.

C7070/C6570/C5570/C4570/C3570, che raggiungono una velocità di 70/65/55/45/35 ppm, sono in grado, nella configurazione più avanzata, di effettuare 270 scansioni al minuto.

La serie Apeos pone una forte enfasi sulla protezione della comunicazione e dei dati, essenziale nel contesto aziendale moderno per assicurare la riservatezza e l’integrità delle informazioni. Queste stampanti utilizzano protocolli di sicurezza avanzati come SSL/TLS e IPSec per cifrare le comunicazioni tra i PC, i server di file e le multifunzione, garantendo che i dati trasmessi rimangano al sicuro da occhi indiscreti.

La sicurezza è rafforzata ulteriormente attraverso l’uso di SMBv3 e SFTP, che assicurano una protezione aggiuntiva criptando i dati durante il trasferimento. Un aspetto fondamentale è la verifica dei certificati digitali. Questo processo implica la validazione della catena di certificazione, la revoca dei certificati e il loro periodo di validità. In più, l’aggiornamento dei certificati, compreso quello di nuova emissione, può essere gestito automaticamente, semplificando il compito degli amministratori di sistema.

Per evitare accessi non autorizzati e potenziali violazioni dei dati, è possibile disabilitare impostazioni specifiche basate sul protocollo di rete o sulla porta. Inoltre, le stampanti offrono la possibilità di criptare i documenti scansionati, utilizzando una password o una chiave pubblica, e permettono la stampa diretta di documenti criptati, come i file PDF cifrati, che possono essere decifrati e stampati direttamente.

La crittografia delle e-mail e la firma digitale riducono il rischio di intercettazioni e manipolazioni durante il trasferimento via e-mail, mentre specifiche misure di sicurezza prevengono la perdita di dati tra diverse interfacce, proteggendo così le stampanti multifunzione e la rete interna da attacchi esterni, che possono provenire da linee fax, connessioni Ethernet secondarie, reti LAN wireless, porte USB o programmi dannosi all’interno delle memorie USB.

Un accento altrettanto forte è posto sulla sostenibilità: grazie all’adozione di tecnologie di fusione IH, la serie Apeos minimizza il consumo energetico necessario per il processo di stampa. Questo è ulteriormente supportato dall’uso di una testina di stampa a LED, che non solo consente di risparmiare energia ma migliora anche l’efficienza operativa.