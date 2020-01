F-Secure, Carmen Palumbo dal marketing alle vendite

Carmen Palumbo è stata nominata Country Sales Manager Italy di F-Secure.

Carmen Palumbo ha una lunga esperienza nel settore IT e della network security dove per anni ha ricoperto posizioni di responsabilità Marketing. Prima di approdare in F-Secure è stata Marketing Manager in Check Point Software Technologies con responsabilità per tutte le attività di Marketing per l’Italia. In precedenza, è stata Marketing Executive per Italia, Francia, Spagna e Portogallo in Samsung Techwin, sia per il mercato B2B che B2C. Dal 2008 al 2012 è stata Senior Marketing Manager in Red Hat con responsabilità su Italia, Grecia, Turchia, Isreale, Sud Africa.

Nel nuovo ruolo di Country Sales Manager Italy di F-Secure Palumbo assume la responsabilità del sales team aziendale che guiderà sul mercato italiano affiancando un’attività di stretta collaborazione con i distributori e i partner sul territorio.

Carmen Palumbo è entrata in F-Secure Italia nel 2017 con il ruolo di B2B Country Marketing Manager Italy per dare ulteriore spinta alla crescita dell’azienda in Italia, con il compito di garantire un supporto più focalizzato ai partner di canale e alle attività marketing.

In questo ruolo Palumbo ha diretto per tre anni le attività di Marketing e Comunicazione in Italia per raccontare il nuovo corso storico di F-Secure, che ha visto negli ultimi anni la multinazionale finlandese spostarsi sempre più verso un ruolo di primo piano nel mercato della cyber security.