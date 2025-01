Frontech annuncia le startup del programma di accelerazione e apre le candidature per il 2025

Frontech, il programma parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital dedicato alle tecnologie di frontiera, svela i nomi delle 8 startup selezionate per il primo batch di accelerazione ed annuncia la nuova call for startup per la seconda edizione del programma

In occasione del Demo Day – tenutosi negli spazi di Opificio Innova, all’interno della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari – le startup selezionate hanno condiviso i risultati del loro percorso di crescita ed i progetti pilota sviluppati in sinergia con i partner di Frontech con l’obiettivo di inserirsi all’interno del mercato.

Frontech è nato del 2024 dall’iniziativa di CDP Venture Capital, all’interno della strategia delineata con il Piano Industriale 2024-2028 “Shaping Future” che vede l’Intelligenza Artificiale protagonista con 1 miliardo di euro di risorse dedicate. Alla guida operativa del programma di accelerazione di Frontech, i co-investitori Cariplo Factory e GELLIFY che gestiscono operativamente il programma, con il contributo del Partner Istituzionale Fondazione di Sardegna, del suo hub di innovazione Innois, oltre che dei Partner Tecnici Algorand e Microsoft – attraverso il suo programma AI L.A.B., nato per promuovere l’adozione responsabile dell’AI generativa da parte delle imprese – e dei Corporate Partner Bper, Banco di Sardegna ed FPZ.

L’acceleratore è dedicato alle startup che sviluppano soluzioni digitali innovative in ambito AI, web 3.0, metaverso: gli ambiti di intervento spaziano all’interno della categoria delle tecnologie cosiddette “di frontiera”, ossia le tecnologie abilitanti per la trasformazione digitale, con applicazioni come identità digitale, blockchain, autenticazione delle proprietà intellettuale, modelli AI generativa, gaming, AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality), arte digitale, nuova editoria e altro, in cui si stanno concentrando maggiormente gli investimenti a livello mondiale.

La mission di Frontech è rendere queste tecnologie accessibili ed integrate nel tessuto industriale italiano, supportando le imprese nel loro percorso di adozione e implementazione di soluzioni all’avanguardia.

In questo contesto, la selezione e la valutazione delle oltre 200 startup candidate alla prima edizione sono state condotte con il supporto di FNDX, advisory company specializzata in M&A e Strategic Advisory che mette a disposizione dei fondi di Venture Capital e Private Equity le competenze necessarie a investire in aziende dal carattere fortemente tecnologico e digitale, in collaborazione con Cariplo Factory, CDP, GELLIFY e Innois, che hanno contribuito attivamente alla gestione del dealflow. I criteri principali che hanno guidato la scelta delle startup selezionate hanno riguardato allineamento con i trend tecnologici emergenti, l’impatto potenziale delle soluzioni proposte sulle industrie di riferimento, la scalabilità del modello di business e la capacità di dimostrare una strategia chiara per la generazione di valore a lungo termine.

Ecco le realtà ufficialmente a bordo del programma:

ACAI , piattaforma AI che automatizza la creazione di contenuti personalizzati per magazine digitali e articoli e-commerce, aiutando le aziende a ottimizzare l’inbound marketing, aumentare il traffico organico e migliorare l’engagement dei clienti, grazie a contenuti scalabili e ottimizzati per la SEO .

, piattaforma AI che automatizza la creazione di contenuti personalizzati per magazine digitali e articoli e-commerce, aiutando le aziende a ottimizzare l’inbound marketing, aumentare il traffico organico e migliorare l’engagement dei clienti, grazie a contenuti scalabili e ottimizzati per la . Keplera , legal tech company che offre soluzioni per la digitalizzazione dei processi legali per studi ed aziende. La soluzione di punta è LexHero, un software dotato di AI che automatizza la redazione, la negoziazione e la firma dei documenti legali, semplificando il ciclo di vita dei contratti. La combinazione tra esperienza legale e tecnologia permette alle aziende di velocizzare le operazioni legali, ridurre i costi e ottimizzare la gestione dei documenti legali.

, legal tech company che offre soluzioni per la digitalizzazione dei processi legali per studi ed aziende. La soluzione di punta è LexHero, un software dotato di AI che automatizza la redazione, la negoziazione e la firma dei documenti legali, semplificando il ciclo di vita dei contratti. La combinazione tra esperienza legale e tecnologia permette alle aziende di velocizzare le operazioni legali, ridurre i costi e ottimizzare la gestione dei documenti legali. Klaaryo è il software che rivoluziona la gestione del personale operativo, automatizzando l’intero processo di pre-screening, colloquio e onboarding. Grazie all’integrazione con whatsapp e all’Intelligenza Artificiale, Klaaryo semplifica e velocizza ogni fase, garantendo efficienza e precisione nella selezione del personale.

è il software che rivoluziona la gestione del personale operativo, automatizzando l’intero processo di pre-screening, colloquio e onboarding. Grazie all’integrazione con whatsapp e all’Intelligenza Artificiale, Klaaryo semplifica e velocizza ogni fase, garantendo efficienza e precisione nella selezione del personale. LAIZY , piattaforma che semplifica l’uso dell’intelligenza artificiale, aumentando la produttività dei dipendenti attraverso strumenti intuitivi per la creazione di prompt AI. La piattaforma, personalizzabile e scalabile, si posiziona per una crescita significativa nel dinamico mercato dell’AI.

, piattaforma che semplifica l’uso dell’intelligenza artificiale, aumentando la produttività dei dipendenti attraverso strumenti intuitivi per la creazione di prompt AI. La piattaforma, personalizzabile e scalabile, si posiziona per una crescita significativa nel dinamico mercato dell’AI. MrCall , piattaforma che consente agli utenti di creare assistenti telefonici alimentati dall’AI, in grado di automatizzare le interazioni telefoniche, estraendo e comunicando informazioni a sistemi di terze parti come CRM e piattaforme di ticketing. Sfruttando sia algoritmi di intelligenza artificiale proprietari che tecnologie di IA generativa di terze parti, MrCall offre un’alternativa efficiente ed economica ai tradizionali call center gestiti da operatori umani.

, piattaforma che consente agli utenti di creare assistenti telefonici alimentati dall’AI, in grado di automatizzare le interazioni telefoniche, estraendo e comunicando informazioni a sistemi di terze parti come e piattaforme di ticketing. Sfruttando sia algoritmi di intelligenza artificiale proprietari che tecnologie di IA generativa di terze parti, MrCall offre un’alternativa efficiente ed economica ai tradizionali call center gestiti da operatori umani. Small Pixels, startup che rivoluziona la qualità video in settori come media & entertainment, gaming e video conferencing. Grazie all’uso di pionieristici algoritmi AI, migliora la qualità dei video in real-time riducendo al contempo il consumo di banda e superando di fatto i limiti attuali della trasmissione video.

startup che rivoluziona la qualità video in settori come media & entertainment, gaming e video conferencing. Grazie all’uso di pionieristici algoritmi AI, migliora la qualità dei video in real-time riducendo al contempo il consumo di banda e superando di fatto i limiti attuali della trasmissione video. SOC (Safety On Chain) è un sistema di digitalizzazione anti-frode per il mondo Safety. Trasforma attestati di formazione in asset digitali intelligenti per ambienti di lavoro più sicuri, snellisce la burocrazia, protegge il business delle organizzazioni e riduce lo spreco di carta.

(Safety On Chain) è un sistema di digitalizzazione anti-frode per il mondo Safety. Trasforma attestati di formazione in asset digitali intelligenti per ambienti di lavoro più sicuri, snellisce la burocrazia, protegge il business delle organizzazioni e riduce lo spreco di carta. Stake Share, piattaforma che mira a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni premiano e valorizzano i talenti. La loro mission è creare un sistema di incentivi trasparente e meritocratico che superi i limiti dell’equity e del welfare tradizionale, offrendo una soluzione flessibile e basata sui risultati dei talenti.

Frontech, con un investimento complessivo superiore ai 7 milioni di euro, lancerà una nuova edizione del suo programma di accelerazione, selezionando 10 startup innovative. Il percorso, della durata di sei mesi, è costruito per potenziare la proposta imprenditoriale tramite sessioni formative interattive e workshop avanzati su tecnologie verticali, sviluppo prodotto e design dei servizi, business development e strategie di fundraising.

Ogni startup beneficiaria riceverà un investimento pre-seed di 120.000 euro, che contribuirà a consolidare il proprio progetto imprenditoriale. Al termine del programma, le startup avranno l’opportunità di sviluppare un Proof of Concept (POC) in collaborazione con una delle aziende partner di Frontech, creando così un ponte concreto verso la realizzazione e la scalabilità delle loro soluzioni.

La call for startup per la seconda edizione è aperta fino al 1 marzo sul sito di Frontech.