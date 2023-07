Francisco Partners e TPG comprano New Relic: operazione da 6,5 miliardi di dollari

New Relic, piattaforma di observability all-in-one, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Francisco Partners e TPG, una società di gestione alternativa leader a livello mondiale, per 87 per azione in contanti. La transazione, interamente in contanti, valuta New Relic circa 6,5 miliardi di dollari.

Il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 26% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato per il volume di 30 giorni di New Relic che termina il 28 luglio 2023 e di circa il 30% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato per il volume degli ultimi dodici mesi che termina il 28 luglio 2023. Al completamento della transazione, New Relic diventerà una società privata con una maggiore flessibilità per continuare a investire nella sua piattaforma di osservabilità leader e per soddisfare le esigenze di dati ed efficienza dei suoi clienti.

Lew Cirne, fondatore e presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di New Relic, ha dichiarato: “Sin dalla nostra fondazione, avvenuta oltre 15 anni fa, la nostra società ha creato e realizzato innovazioni rivoluzionarie, con un’attenzione maniacale alla fornitura di una piattaforma di osservabilità leader nel settore per aiutare i nostri clienti a realizzare più rapidamente software migliori. Siamo lieti di collaborare con Francisco Partners e TPG, che si impegnano a continuare a costruire sulle solide fondamenta di New Relic e a raggiungere il suo pieno potenziale”.

Bill Staples, CEO di New Relic, ha dichiarato: “La società ha compiuto progressi significativi nella transizione del business dei consumi e, insieme a Francisco Partners e TPG, avremo le risorse e la flessibilità necessarie non solo per completare l’ultimo capitolo di questa transizione, ma anche per accelerare la nostra strategia e fornire ai clienti una pratica standardizzata basata sui dati di cui ogni azienda può beneficiare. Sono orgoglioso di tutti i risultati raggiunti dal team di New Relic e ringrazio tutti i nostri dipendenti per aver operato in un mercato dinamico e per aver contribuito al nostro continuo successo”.

“Abbiamo sempre ammirato la piattaforma tecnologica best-in-class di New Relic e l’impegno costante della società nel fornire ai propri clienti un prodotto che supera continuamente le aspettative”, ha dichiarato Dipanjan “DJ” Deb, co-fondatore e CEO di Francisco Partners.

“Con la tecnologia che continua a diventare sempre più ricca di funzionalità e abilitata all’intelligenza artificiale, la necessità di visibilità non fa che aumentare”, ha dichiarato Nehal Raj, Co-Managing Partner di TPG Capital. “New Relic è un pioniere nel mercato dell’osservabilità e fornisce a sviluppatori e ingegneri una piattaforma unificata per monitorare e gestire in modo proattivo le applicazioni mission-critical”.

“La gestione dell’infrastruttura digitale è un’area tematica chiave per TPG e siamo entusiasti di collaborare con New Relic per far crescere le relazioni con i clienti dell’azienda e continuare a migliorare le sue capacità di prodotto”, ha continuato Art Heidrich di TPG. TPG investirà in New Relic attraverso TPG Capital, la piattaforma di private equity late-stage statunitense ed europea dell’azienda.