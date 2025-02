Fortinet presenta innovazioni in ambito Sovereign SASE al MWC 2025

In occasione di MWC 2025, Fortinet presenta la sua nuova soluzione Sovereign SASE. Si tratta di un’opportunità unica per i service provider che potranno scoprire come Fortinet Sovereign SASE consenta loro di creare il proprio servizio SASE privato dedicato per dare alle aziende un controllo e una flessibilità senza precedenti sui propri dati, rispondendo alle esigenze critiche di settori regolamentati come quello finanziario, sanitario e governativo.

I service provider che hanno già investito in Fortinet Secure SD-WAN hanno la possibilità di espandersi in modo naturale in Sovereign SASE sfruttando gli investimenti e le competenze esistenti. Grazie a un unico sistema operativo, FortiOS, e a una semplice integrazione, Fortinet Sovereign SASE consente ai service provider di implementare in modo rapido la soluzione per soddisfare le crescenti esigenze di sovranità dei dati all’interno del mercato SASE.

“Le organizzazioni soggette a rigidi requisiti di conformità locale o di settore si trovano spesso di fronte al dilemma di avere una forte necessità di migliorare la sicurezza e allo stesso tempo di avere una barriera significativa all’adozione delle moderne architetture SASE”, ha dichiarato Pete Finalle, Research Manager, Security & Trust di IDC. “La soluzione Sovereign SASE di Fortinet elimina le incertezze legate alla conformità e consente ai service provider di fornire ai clienti che ne hanno più bisogno una solida piattaforma SASE, che include le più recenti funzionalità di sicurezza DEM, visibilità della rete e AI”.

Durante MWC 2025 sarà possibile parlare con gli esperti di Fortinet di come la soluzione SASE unificata più completa del settore, che include il passaggio da una SD-WAN sicura alla soluzione Sovereign SASE privata chiavi in mano, garantisca una solida conformità e sicurezza, consentendo il controllo locale su routing, ispezione e archiviazione dei dati. Sarà inoltre possibile scoprire come l’architettura unica di Sovereign SASE consenta ai service provider di fornire servizi SASE privati su misura in modo rapido e conveniente per i loro clienti, e di come affronti le crescenti sfide che i service provider si trovano ad affrontare nella gestione delle normative sulla sovranità dei dati, tra cui:

Garantire la conformità alle leggi locali sulla privacy dei dati.

Gestire i trasferimenti transfrontalieri di dati e rispettare i rigorosi requisiti di territorialità.

Gestire le complessità operative legate alla protezione dei dati sensibili in ambienti ibridi e multi- cloud .

. Bilanciare le richieste dei clienti di prestazioni a bassa latenza con l’esigenza di ispezione e archiviazione dei dati localizzati.