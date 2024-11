Fortinet potenzia la cybersecurity con due nuove integrazioni di AI generativa

Fortinet, società specializzata nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia l’ampliamento delle funzionalità di IA generativa nel suo portafoglio di prodotti con il lancio di due nuove integrazioni di FortiAI, l’assistente di Fortinet che utilizza la GenAI per guidare, semplificare e automatizzare le attività degli analisti di sicurezza.

“Il nostro impegno nell’innovazione dell’IA si riflette nell’espansione dell’utilizzo della GenAI, che ora va a potenziare sette diversi prodotti del nostro portafoglio”, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer di Fortinet. “Integrando FortiAI in una gamma così ampia di soluzioni, stiamo dotando i nostri clienti di strumenti potenti e adattivi che trasformano il modo in cui essi possono gestire e rispondere alle minacce informatiche. Poiché i rischi alla cybersecurity continuano a crescere, proseguiremo nel dotare i nostri clienti di soluzioni che semplificano i processi di sicurezza, migliorano il processo decisionale e rafforzano la resilienza contro le minacce in evoluzione”.

Nuove integrazioni di FortiAI di Fortinet

FortiAI per FortiNDR Cloud è progettato per consentire a chi si occupa di ricercare le minacce informatiche di visualizzare facilmente i rilevamenti e le osservazioni correlate alle loro query. I Security Analyst possono interrogare FortiAI e comprendere facilmente le capacità di coverage di FortiNDR Cloud contro minacce nuove ed emergenti, tattiche e tecniche degli aggressori e vulnerabilità specifiche. Questo semplifica il processo di ricerca e migliora le prestazioni degli analisti, consentendo così ai “threat hunter” di avere una miglior comprensione delle loro capacità contro i criminali informatici.

FortiAI per Lacework FortiCNAPP si concentra sull’offrire assistenza ai team SOC per una più rapida comprensione degli alert, comprese le indicazioni per il ripristino e le azioni correttive. Utilizzando query in linguaggio naturale, è possibile chiarire facilmente il motivo alla base degli avvisi che vengono generati, comprendere il rischio, ad esempio, su come un aggressore potrebbe compromettere il sistema, ottenere indicazioni step by step su come indagare e rispondere, e semplificare la risoluzione dei problemi con codice sintatticamente corretto.

Il recente ampliamento annunciato da Fortinet è parte del suo impegno nell’applicare l’IA nella cybersecurity e fa seguito ad altre integrazioni di GenAI, tra cui:

FortiAI per FortiAnalyzer per un’analisi delle minacce in tempo reale, la definizione delle priorità e la risposta automatica.

FortiAI for FortiManager per creare più facilmente script di configurazione della rete, eseguire la risoluzione dei problemi e automatizzare la risoluzione delle vulnerabilità e dei problemi di rete.

FortiAI per FortiSIEM per fornire informazioni contestuali e raccomandazioni per indagare e rispondere agli avvisi di sicurezza.

FortiAI per FortiSOAR per guidare e ottimizzare le indagini sulle minacce, le attività di bonifica e automatizzare la creazione di playbook.

FortiAI per FortiDLP per sintetizzare e contestualizzare i dati associati all'attività ad alto rischio osservata.

Maggiori informazioni su FortiAI sono disponibili sul sito di Fortinet.