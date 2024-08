Fortinet nomina Joe Sarno Executive Vice-President of International Sales

Fortinet ha annunciato la nomina di Joe Sarno a Executive Vice-President of International Sales.

In questo ruolo, Joe avrà il compito di supervisionare il business delle vendite internazionali e si unirà all’Executive Leadership Team di Fortinet che, forte di decenni di esperienza, offre soluzioni leader del settore a oltre mezzo milione di clienti.

Joe vanta un importante percorso in Fortinet, essendo parte del team da quasi due decenni, e avendo sviluppato un percorso nel settore della cybersecurity di oltre 30 anni; recentemente ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President for the International Emerging region and APJ, che gli ha permesso di implementare la strategia di crescita per oltre 120 Paesi, ricoprendo una posizione fondamentale nel guidare la crescita del brand e l’eccellenza operativa.

Supportare il focus strategico nei mercati chiave

In qualità di EVP of International Sales, Joe sarà alla guida di un team altamente qualificato di rappresentanti di vendita e ingegneri nelle regioni EMEA e APJ, prestando un’attenzione particolare alla promozione dei tre principali pillar strategici di Fortinet: Secure Networking, Unified SASE e AI-driven Security Operations.

Il portfolio di prodotti e servizi integrati e sviluppati organicamente da Fortinet offre un netto vantaggio competitivo in questi tre mercati critici, facendo della tecnologia la pietra angolare di questo cambiamento fondamentale. Joe sarà parte integrante della realizzazione di questa strategia di crescita, con l’obiettivo di garantire un migliore engagement dei clienti e un rafforzamento nella penetrazione del mercato.

In linea con i suoi piani di espansione, all’inizio dell’anno Fortinet ha annunciato l’intenzione di acquisire Lacework, società di sicurezza cloud data-driven. Integrando la piattaforma di sicurezza cloud leader nel settore AI di Lacework, Fortinet migliorerà la propria piattaforma Security Fabric aggiungendone una di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP) alimentata dall’AI.

Joe Sarno, Executive Vice-President of International Sales di Fortinet, ha dichiarato: “Il panorama della cybersecurity sta cambiando rapidamente e il numero delle minacce aumenta di giorno in giorno. Credo che si stia assistendo alla richiesta dell’avvento di una nuova era della cybersecurity e a una maggiore spinta verso la convergenza e il consolidamento, in tutti i contesti geopolitici, tecnologici e sociali. La prima era della sicurezza era rappresentata dalla protezione delle connessioni, la seconda si concretizzava nella protezione delle applicazioni; la terza proteggerà i dati e la sicurezza delle vite umane. Nel mio nuovo ruolo, non vedo l’ora di perseguire la nostra mission di proteggere le persone, i dati e i dispositivi ovunque si trovino, rendendo al contempo possibili la crescita economica, la fiducia e la stabilità nella moderna società digitale”

Oltre a costruire solide relazioni con clienti, partner e funzionari governativi, Joe continuerà a guidare la strategia Go-To-Market (GTM) per il business Operational Technology & Critical Infrastructure di Fortinet, fornendo soluzioni di cybersecurity a infrastrutture critiche e impianti di produzione in tutto il mondo.

Offrire funzionalità di sicurezza OT-aware attraverso i suoi tre pillar strategici è un elemento chiave della strategia di crescita di Fortinet, che propone strumenti InfoSec specifici proprio per l’OT, threat intelligence e integrazione con soluzioni di terze parti per ridurre il rischio e proteggere efficacemente gli ambienti di Operational Technology e critici. Fortinet è stata all’avanguardia negli investimenti per la sicurezza in questo settore e continuerà a dare priorità alla protezione delle infrastrutture critiche che vi sono localizzate, dei dati e soprattutto delle vite umane in settori chiave come quello farmaceutico, manifatturiero, delle utility, dell’energia e dei trasporti.