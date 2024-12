Fortinet lancia FortiAppSec Cloud per migliorare la sicurezza e le prestazioni delle applicazioni web

Fortinet annuncia FortiAppSec Cloud, una nuova piattaforma cloud che integra strumenti avanzati per la sicurezza delle applicazioni web e la gestione delle prestazioni in un’unica soluzione. La piattaforma semplifica la protezione delle applicazioni web e delle API, la difesa avanzata contro i bot e il bilanciamento globale del carico dei server, offrendo ai clienti la possibilità di gestire con sicurezza ambienti ibridi e multi-cloud.

“Le applicazioni web sono fondamentali per il successo delle imprese moderne, ma la loro protezione rappresenta una sfida significativa, esponendo le aziende a una superficie di attacco considerevole,” ha dichiarato Vincent Hwang, Senior Director Products and Solutions di Fortinet. “Con FortiAppSec Cloud abbiamo unito la sicurezza basata sull’intelligenza artificiale e gli strumenti essenziali per le prestazioni, offrendo alle organizzazioni una piattaforma unificata che semplifica la gestione della web application security, riducendo i rischi e ottimizzando i costi. Evolvendo rispetto alle soluzioni tradizionali e frammentate, le aziende possono così anticipare minacce sofisticate e garantire un’esperienza utente superiore su tutta la loro rete.”

La necessità di una sicurezza e gestione semplificata per le applicazioni web

Le applicazioni web moderne e dinamiche sono complesse da proteggere e gestire, poiché distribuite in ambienti eterogenei, con strumenti e configurazioni differenti. Le soluzioni attuali spesso richiedono compromessi tra sicurezza e semplicità. Integrando funzionalità chiave in una piattaforma unica, FortiAppSec Cloud semplifica questa complessità, riduce i rischi e centralizza la gestione. Secondo il 2024 Cloud Security Report di Fortinet, condotto da Cybersecurity Insiders, il 95% dei professionisti della cybersecurity sostiene un approccio basato su un’unica dashboard per semplificare le policy di sicurezza, migliorare la visibilità e ridurre la complessità dei cloud.

FortiAppSec Cloud: una piattaforma completa per le applicazioni web

FortiAppSec Cloud offre ai clienti visibilità e controllo approfonditi sulle applicazioni web nei loro complessi ambienti multi-cloud. Attraverso una console intuitiva, gli utenti possono configurare e gestire funzionalità di sicurezza e strumenti di performance, ottimizzando le operazioni aziendali e garantendo la protezione della rete. Le principali funzionalità includono:

Advanced bot defense: utilizza il machine learning (ML) continuo e l’analisi comportamentale per proteggere le applicazioni da tentativi di furto di account, sottrazione di dati e interruzioni di servizio.

utilizza il (ML) continuo e l’analisi comportamentale per proteggere le applicazioni da tentativi di furto di account, sottrazione di dati e interruzioni di servizio. Global server load balancing: fornisce un instradamento intelligente del traffico con failover trasparente e test sintetici, garantendo prestazioni ottimali delle applicazioni anche negli ambienti multi-cloud più complessi.

fornisce un instradamento intelligente del traffico con failover trasparente e test sintetici, garantendo prestazioni ottimali delle applicazioni anche negli ambienti multi-cloud più complessi. Web and API security: alimentata dal motore ML-driven di FortiAppSec Cloud e dalla threat intelligence in tempo reale di FortiGuard Labs, identifica anomalie, ispeziona i payload e distingue tra utenti legittimi e potenziali minacce. Le organizzazioni avranno meno falsi positivi, tempi di risposta più rapidi e una maggiore protezione anche contro i cyberattacchi più sofisticati.

alimentata dal motore ML-driven di FortiAppSec Cloud e dalla threat intelligence in tempo reale di FortiGuard Labs, identifica anomalie, ispeziona i payload e distingue tra utenti legittimi e potenziali minacce. Le organizzazioni avranno meno falsi positivi, tempi di risposta più rapidi e una maggiore protezione anche contro i cyberattacchi più sofisticati. World-class threat analytics: individua schemi di attacco e incidenti di sicurezza su tutte le applicazioni web, fornendo analisi contestuali, priorità e indicazioni per la mitigazione. Questo contribuisce ad aumentare la produttività riducendo l’impegno legato agli alert e le attività manuali per i team di sicurezza.

FortiAppSec Cloud fa parte del Fortinet Security Fabric, una piattaforma unificata per la cybersecurity, e si integra perfettamente con le altre soluzioni di sicurezza e gestione cloud di Fortinet. In questo modo, i clienti possono adottare un approccio end-to-end per la sicurezza e la gestione del rischio, personalizzato per il loro unico ambiente multi-cloud.