Fortinet espande la propria soluzione SASE per dotare le microfiliali di protezione cloud-delivered di livello enterprise

L’integrazione di FortiSASE al portfoglio WLAN di Fortinet consente un maggior numero di opzioni per connettere in modo sicuro i lavoratori da remoto e i distributed edge; le innovazioni nel monitoraggio dell’esperienza digitale assicurano un’esperienza utente end-to-end ottimale

Fortinet annuncia diversi aggiornamenti alla propria soluzione single-vendor SASE (Secure Access Service Edge). FortiSASE già protegge la forza lavoro ibrida attraverso un agente unificato e include l’integrazione SD-WAN per le filiali, l’attuale annuncio conferma FortiSASE come l’offerta più completa sul mercato.

“Fortinet si impegna a fornire costantemente innovazioni SASE, ed è per questo che sempre più organizzazioni scelgono Fortinet per proteggere e gestire i loro complessi ambienti ibridi e potenziare il lavoro ibrido. Con queste novità, i clienti saranno in grado di sfruttare la sicurezza cloud-delivered nelle loro microfiliali, di beneficiare di una migliore prevenzione della perdita di dati e di misurare l’esperienza digitale end-to-end”, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer and EVP, Product Strategy di Fortinet.

Le novità introdotte da Fortinet

SASE per le microfiliali e i dispositivi IoT/OT: FortiSASE ora include integrazioni avanzate all’interno del portafoglio WLAN di Fortinet per supportare ulteriormente le organizzazioni a proteggere le microfiliali e i relativi dispositivi. Gli access point wireless FortiAP scaricano in modo intelligente il traffico dalle microfiliali a un POP (Point Of Presence) SASE per un’ispezione di sicurezza completa su scala per tutti i dispositivi, compresi quelli IoT e OT. Questa integrazione significa anche che il portafoglio WLAN di Fortinet può essere gestito dalla stessa semplice console di gestione cloud-based che i clienti già utilizzano per FortiSASE. Tutti questi aggiornamenti completano il supporto che Fortinet offre agli utenti sul posto e presentano alle organizzazioni un nuovo approccio alla sicurezza cloud-based per le loro microfiliali senza dispositivi o servizi aggiuntivi, estendendo le protezioni di livello enterprise, quali sandboxing, sistema di prevenzione delle intrusioni e filtraggio degli URL.

Servizio avanzato di prevenzione della perdita di dati (Data Loss Prevention, DLP): Nell’ambito dei propri servizi di sicurezza cloud-delivered, FortiSASE include il servizio FortiGuard powered DLP per proteggere i dati sensibili in tutto l’ambiente ibrido. Questo servizio include ora una gamma più ampia di identificatori di dati, tipi di file e applicazioni Software-as-a-Service (SaaS), oltre a tecniche avanzate di corrispondenza dei dati per evitare fughe involontarie di dati. Migliorando continuamente la DLP, Fortinet offre alle aziende una visione approfondita delle loro applicazioni cloud e strumenti per contrastare efficacemente le nuove minacce.

Monitoraggio dell’esperienza digitale end-to-end (Digital Experience Monitoring, DEM): L’offerta DEM di Fortinet si integra con FortiSASE per fornire informazioni sugli utenti, sui POP SASE globali di Fortinet e sulle prestazioni delle applicazioni SaaS, tra cui WebEx, Office365 e Dropbox, per un monitoraggio completo della rete e delle applicazioni SaaS. Inoltre, questa integrazione offre il monitoraggio degli endpoint per fornire una visibilità end-to-end che consente ai team IT di disporre delle informazioni necessarie per ridurre i tempi di risoluzione e garantire un’esperienza utente positiva.

Supportata dai servizi FortiGuard AI-Powered Security, la soluzione SASE di Fortinet fornisce sicurezza unificata, gestione semplificata e DEM end-to-end facendo convergere senza soluzione di continuità la sicurezza cloud-delivered, inclusi secure web gateway, broker di sicurezza per l’accesso sicuro al cloud e ai Firewall-as-a-Service e le funzionalità di rete tramite SD-WAN. Include, inoltre, Universal ZTNA per un accesso sicuro da e verso la rete Internet, applicazioni ospitate privatamente e applicazioni SaaS.