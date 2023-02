Fortinet chiude l’anno fiscale 2022 con una crescita del 32%

Numeri decisamente positivi, quelli appena annunciati da Fortinet, per il 2022: crescita dei ricavi del 32% anno su anno.

“Nel 2022 i ricavi totali sono cresciuti del 32% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4,42 miliardi di dollari, e abbiamo generato un utile netto GAAP di 857,3 milioni di dollari. Questo rappresenta il 14° anno consecutivo di profitto GAAP e include tutti gli anni dalla nostra IPO avvenuta nel 2009. Il flusso di cassa derivante dalle operazioni è stato pari a 1,73 miliardi di dollari e il flusso di cassa libero ha segnato un record per Fortinet raggiungendo la cifra di 1,45 miliardi di dollari”, ha dichiarato Ken Xie, Founder, Chairman and Chief Executive Officer.

“La nostra crescita in termini di quote di mercato è guidata dall’approccio integrato e a piattaforma unica di Fortinet alla sicurezza informatica, combinato con la tecnologia FortiASIC, che riduce i costi di gestione e il costo totale di proprietà per le aziende. Dato il nostro vantaggio in termini di costi e prestazioni, la convergenza di sicurezza e networking e il consolidamento di prodotti e fornitori, prevediamo di continuare la nostra solida parabola di crescita”.

Gli highlights del bilancio 2022 di Fortinet

Ricavi derivanti dai prodotti pari a 1,78 miliardi di dollari, in crescita del 42% rispetto all’anno precedente

Ricavi derivanti dai servizi pari a 2,64 miliardi di dollari, in crescita del 26% rispetto all’anno precedente

Ricavi totali pari a 4,42 miliardi di dollari, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente

Fatturato pari a 5,59 miliardi di dollari, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente 1

Ricavi differiti pari a 4,64 miliardi di dollari, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente

Utile operativo GAAP pari a 969,6 milioni di dollari, in crescita del 49% rispetto all’anno precedente

Utile operativo non GAAP pari a 1,21 miliardi di dollari, in crescita del 38% rispetto all’anno precedente 1

Margine operativo GAAP pari al 21,9%

Margine operativo non GAAP del 27,3% 1

Utile netto diluito GAAP per azione attribuibile a Fortinet, Inc. pari a 1,06 dollari, in crescita del 45% rispetto all’anno precedente 2

Utile netto diluito non-GAAP per azione attribuibile a Fortinet, Inc. pari a 1,19 dollari, in crescita del 49% rispetto all’anno precedente 1 2

Flusso di cassa derivante dalle attività operative pari a 1,73 miliardi di dollari

Flusso di cassa libero pari a 1,45 miliardi di dollari 1