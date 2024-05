FortiGate 200G: i Next-Generation Firewall AI-Powered per i moderni campus

Fortinet, specialista globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia un nuovo next-generation firewall (NGFW) che offre prestazioni leader nel settore per quanto riguarda le performance di sicurezza e networking, fattori sempre più necessari per fungere da vera e propria spina dorsale dei moderni campus.

Basata sul sistema operativo Fortinet, FortiOS, e sulla più recente security processing unit di quinta generazione (SP5) dell’azienda, la serie FortiGate 200G offre un throughput firewall aumentato, servizi di sicurezza FortiGuard potenziati dall’AI e porte 5GE per il nuovo standard wireless Wi-Fi 7. Queste feature consentono alle organizzazioni di supportare e proteggere efficacemente il crescente volume di traffico ricco di dati e di applicazioni basate su cloud che ha luogo all’interno degli ambienti dei campus.

“Le reti stanno crescendo in complessità e importanza e, per questo, necessitano di performance elevate e sicurezza avanzata at the edge. Abbiamo pertanto progettato la serie FortiGate 200G in modo che possa fungere da nuovo approccio alla sicurezza perimetrale, con la potenza di calcolo e le protezioni migliorate grazie all’intelligenza artificiale di cui le aziende necessitano all’interno dei campus. Costruito sul nostro ultimo ASIC proprietario, ovvero l’SP5, questo nuovo next-generation firewall consentirà ai clienti di rispondere alle esigenze aziendali in continua evoluzione, di mitigare i rischi e di garantire una user experience positiva”, ha spiegato John Maddison, Chief Marketing Officer di Fortinet.

I moderni network ibridi hanno bisogno di potenza at the edge

Le organizzazioni sono passate da un modello di rete centralizzato a uno decentralizzato in cui l’elaborazione e il processo di decision making avvengono più vicino all’edge dove vengono generati i dati. Proprio in base a questa evidenza, le aziende hanno bisogno di un’infrastruttura che possa gestire quantità crescenti di dati, così come supportare applicazioni ad alta intensità di banda e dispositivi IoT al di fuori dell’hub centrale.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i campus, che spesso ospitano diversi dipartimenti che si affidano a una connettività senza soluzione di continuità e ad applicazioni basate sul cloud, per le proprie operazioni aziendali critiche.

Prestazioni e funzionalità basate sull’AI di cui i moderni campus necessitano, con FortiGate 200G

La serie FortiGate 200G – sottolinea Fortinet – è stata ideata con l’obiettivo di erogare quelle funzionalità di rete e sicurezza ad alte prestazioni, di cui i moderni campus necessitano. Sfruttando l’ASIC proprietario di Fortinet, l’SP5, questa serie offre un throughput di alto livello, migliora l’efficienza operativa e consente alle organizzazioni di migliorare la propria postura di sicurezza per confrontarsi con il panorama delle minacce informatiche in costante evoluzione.

Tra le funzionalità principali da evidenziare:

Performance di sicurezza NGFW all’avanguardia, tra cui un throughput del firewall 7 volte superiore, un throughput della VPN IPsec maggiore di 16 volte e una protezione dalle minacce raddoppiata rispetto alla media del settore.

tra cui un throughput del firewall 7 volte superiore, un throughput della VPN IPsec maggiore di 16 volte e una protezione dalle minacce raddoppiata rispetto alla media del settore. Sicurezza leader nel settore e potenziata dall’intelligenza artificiale che offre, attraverso i FortiGuard AI-Powered Security Services, una protezione completa, utile per difendersi contro le minacce informatiche in continua evoluzione, grazie a servizi quali la prevenzione avanzata del malware in linea, il filtraggio DNS , la prevenzione della perdita di dati e la gestione della superficie di attacco.

che offre, attraverso i FortiGuard AI-Powered Security Services, una protezione completa, utile per difendersi contro le minacce informatiche in continua evoluzione, grazie a servizi quali la prevenzione avanzata del in linea, il filtraggio , la prevenzione della perdita di dati e la gestione della superficie di attacco. Le porte 5GE supportano una connettività sorprendentemente veloce e migliorano le prestazioni degli access point, ottimizzando l’utilizzo della larghezza di banda, migliorando il throughput dei dati e garantendo un’elevata disponibilità di rete.

La soluzione di Secure Networking di Fortinet comprende soluzioni cablate e wireless – NGFW, switch Ethernet e access point – realizzate sulla base dello stesso sistema operativo, ovvero FortiOS, e integrate come parte del Fortinet Security Fabric. Grazie a questo approccio, unico nel suo genere, le organizzazioni possono far convergere i dispositivi di rete con una sicurezza all’avanguardia, che comprende l’utilizzo dei NGFW FortiGate – ad esempio, proprio come la serie FortiGate 200G – come controller wireless negli ambienti edge. In questo modo è possibile ottenere visibilità e sicurezza end-to-end in tutto il campus, per un controllo e una riduzione dei rischi che non hanno precedenti.