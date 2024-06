SNOM, azienda tedesca fondata nel 1997, è riconosciuta per la produzione di telefoni IP e soluzioni di comunicazione aziendale DECT. Con una lunga tradizione di innovazione e qualità, SNOM ha sviluppato una gamma di prodotti adatti alle esigenze di aziende di tutte le dimensioni. La nostra recensione si concentra su quattro prodotti principali: il telefono DECT M55, il telefono DECT M56, il telefono da scrivania M58 e la stazione base DECT M200.

SNOM M55, il cordless senza compromessi

SNOM M55 è un telefono DECT progettato per offrire flessibilità e mobilità nelle comunicazioni aziendali. Pensato per uffici dinamici e ambienti di lavoro che richiedono mobilità, il M55 combina un design compatto con funzionalità avanzate.

Display a colori

SNOM M55 è dotato di un display TFT a colori da 2,4 pollici con una risoluzione di 240 x 320 pixel. Questo display offre una chiara visualizzazione delle informazioni e facilita la navigazione nei menu del telefono. La qualità del display consente di leggere facilmente i messaggi, le chiamate perse e altre notifiche importanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Qualità audio HD

Il M55 supporta l’audio HD, grazie al codec G.722 che garantisce chiamate con una qualità del suono superiore. La tecnologia audio HD riduce le distorsioni e garantisce che ogni conversazione sia percepita con una nitidezza superiore, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

Batteria a lunga durata

La batteria ricaricabile agli ioni di litio del M55 offre un’autonomia in conversazione fino a 12 ore e un tempo di standby fino a 200 ore. Questa caratteristica è particolarmente utile per coloro che lavorano in ambienti dove non è sempre possibile accedere a una presa di corrente.

Rubrica e cronologia chiamate

Il M55 supporta una rubrica fino a 500 contatti e una cronologia chiamate che può memorizzare fino a 50 chiamate recenti. Questa funzionalità è cruciale per migliorare l’efficienza nella gestione delle comunicazioni aziendali.

Prestazioni

Il SNOM M55 offre prestazioni affidabili grazie alla tecnologia DECT che garantisce una connessione stabile e priva di interferenze. La portata del segnale DECT è di circa 50 metri in ambienti interni e fino a 300 metri all’aperto, permettendo agli utenti di muoversi liberamente all’interno dell’ufficio senza perdere la connessione.

SNOM M55 è particolarmente adatto per piccole e medie imprese che necessitano di un telefono DECT versatile e affidabile. È ideale per uffici con spazi aperti, magazzini o qualsiasi ambiente lavorativo dove la mobilità è cruciale. La sua facilità d’uso e le funzionalità avanzate lo rendono una scelta pratica per migliorare l’efficienza delle comunicazioni aziendali.

SNOM M56, quando la robustezza conta davvero

Design robusto

Lo SNOM M56 è costruito per resistere a condizioni di lavoro difficili, con una scocca resistente agli urti e ai graffi. La struttura del telefono è progettata per sopportare cadute e impatti, rendendolo adatto a ambienti industriali. Con una classificazione IP65, il M56 è protetto contro polvere e getti d’acqua da qualsiasi direzione, garantendo una durata e una resistenza eccezionali in ambienti difficili​

Autonomia migliorata

La batteria del M56, anch’essa agli ioni di litio, offre un’autonomia in conversazione fino a 15 ore e un tempo di standby fino a 250 ore. Questa durata estesa garantisce che il telefono sia sempre pronto all’uso, anche durante turni di lavoro prolungati.

Audio avanzato

Oltre alla qualità audio HD, il M56 dispone di funzioni di riduzione del rumore ambientale, ideale per ambienti rumorosi. Il telefono utilizza un microfono e altoparlanti migliorati per garantire che le chiamate siano chiare e comprensibili.

Funzioni avanzate di sicurezza

Il M56 include funzioni di sicurezza avanzate come la crittografia delle chiamate secondo lo standard DECT e un pulsante di emergenza. Queste caratteristiche garantiscono che le comunicazioni siano sicure e protette da intercettazioni non autorizzate.

Le prestazioni del M56 sono eccellenti, con una qualità delle chiamate superiore e una connessione stabile anche in ambienti con molte interferenze. La durata della batteria e la robustezza del design lo rendono perfetto per l’uso in magazzini, fabbriche e altri ambienti industriali.

Idoneità

Il M56 è adatto per aziende che operano in ambienti difficili e richiedono dispositivi di comunicazione robusti e affidabili. È ideale per magazzini, impianti di produzione e altri contesti dove la durabilità è essenziale. La combinazione di resistenza e funzionalità avanzate lo rende una scelta eccellente per migliorare la produttività e la sicurezza delle comunicazioni aziendali​

SNOM M58, il modello da scrivania

Lo SNOM M58 è un telefono da scrivania progettato per integrarsi con il sistema DECT di SNOM, offrendo funzionalità avanzate e una qualità audio superiore. È ideale per uffici e ambienti di lavoro dove è necessaria una stazione di comunicazione fissa.

Display grande a colori

Il M58 è dotato di un ampio display a colori da 5 pollici con una risoluzione di 480 x 800 pixel. Questo display ad alta risoluzione facilita la navigazione e l’utilizzo delle varie funzioni del telefono, offrendo una chiara visualizzazione delle informazioni.

Audio HD

Come gli altri modelli, anche il M58 offre una qualità audio HD, con funzionalità di riduzione del rumore. Supporta codec audio G.722 per una chiarezza delle chiamate ottimale, rendendo le conversazioni più naturali e senza distorsioni.

Tastiera ergonomica

La tastiera del M58 è progettata per un uso comodo e intuitivo, con tasti programmabili per funzioni rapide. La disposizione ergonomica dei tasti consente una digitazione veloce e precisa, migliorando l’efficienza operativa.

Connettività avanzata

Il M58 supporta una vasta gamma di opzioni di connettività, inclusa la possibilità di collegare cuffie DECT e altri accessori. Dispone di porte Ethernet con supporto PoE (Power over Ethernet), che permette di alimentare il telefono direttamente tramite il cavo di rete, semplificando l’installazione.

Prestazioni

SNOM M58 offre prestazioni eccellenti come telefono da scrivania, con una qualità delle chiamate impeccabile e una serie di funzionalità che lo rendono versatile e facile da usare. La sua integrazione con il sistema DECT permette una gestione delle chiamate efficiente e flessibile, adattandosi perfettamente alle esigenze di un ambiente d’ufficio moderno.

Idoneità

Il M58 è perfetto per uffici di qualsiasi dimensione che necessitano di una soluzione di comunicazione fissa. È ideale per receptionist, manager e altri professionisti che necessitano di un telefono da scrivania affidabile e funzionale. La combinazione di un design elegante, facilità d’uso e funzionalità avanzate lo rende una scelta eccellente per migliorare l’efficienza e la produttività delle comunicazioni aziendali.

SNOM M500

Panoramica

La stazione base DECT SNOM M500 è progettata per supportare una rete di telefoni DECT all’interno di un ufficio. Questa stazione base offre connettività avanzata e supporta una vasta gamma di dispositivi DECT SNOM, garantendo una copertura affidabile e una gestione centralizzata delle comunicazioni. Il M500 è una soluzione scalabile, ideale per aziende in crescita che necessitano di espandere la loro infrastruttura di comunicazione.

Caratteristiche Tecniche

Supporto multi-linea

Il M500 può gestire fino a 48 telefoni DECT, rendendolo ideale per aziende di medie e grandi dimensioni. Ogni stazione base supporta fino a dieci chiamate simultanee, permettendo un elevato volume di comunicazioni senza sovraccarichi. Questa capacità rende il M500 una soluzione versatile per ambienti aziendali complessi.

Facilità di installazione

La configurazione e l’installazione del M500 sono semplici e intuitive. La stazione base può essere montata a parete o posizionata su una superficie piana. L’interfaccia web di gestione consente una configurazione rapida e un controllo centralizzato delle impostazioni, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per implementare il sistema.

Compatibilità

Il M500 è compatibile con tutti i telefoni DECT SNOM, inclusi i modelli M55, M56 e M58. Questa compatibilità garantisce una facile integrazione e scalabilità del sistema di comunicazione, adattandosi alle esigenze crescenti dell’azienda.

Funzionalità avanzate

La stazione base M500 include funzioni come la gestione centralizzata delle chiamate, il trasferimento di chiamata, la segreteria telefonica e il supporto per conferenze. Queste funzionalità avanzate migliorano la gestione delle comunicazioni e l’efficienza operativa. Inoltre, il M500 supporta la tecnologia DECT CAT-iq 2.0, che offre una qualità audio migliorata e nuove funzionalità per i servizi di telefonia.

Prestazioni

Le prestazioni del M500 sono ottimali per gestire un elevato volume di chiamate e dispositivi. La qualità della connessione è stabile e l’audio è chiaro, garantendo comunicazioni efficaci in tutto l’ufficio. La tecnologia DECT utilizzata riduce le interferenze e offre una portata estesa, assicurando che le comunicazioni siano sempre affidabili.

Idoneità

Il M500 è adatto per aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di un sistema di comunicazione DECT centralizzato e scalabile. È ideale per uffici con molti dipendenti e per aziende che richiedono un’infrastruttura di comunicazione affidabile e flessibile. La possibilità di gestire più telefoni e chiamate simultanee lo rende una scelta eccellente per migliorare l’efficienza delle comunicazioni aziendali.

Il verdetto: promossi senza riserve

I prodotti SNOM M55, M56, M58 e M200 rappresentano soluzioni di comunicazione avanzate per diverse esigenze aziendali. Il M55 offre flessibilità e mobilità, ideale per uffici dinamici. Il M56 aggiunge robustezza e funzioni avanzate per ambienti di lavoro impegnativi. Il M58 combina le funzionalità DECT con la praticità di un telefono da scrivania, mentre il M200 fornisce una base solida e scalabile per gestire una rete di telefoni DECT.