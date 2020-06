Forecast, il progetto di Facebook per predire il futuro in crowdsourcing

Il team NPE di Facebook, che si occupa di sperimentare con nuovi prodotti e nuove esperienze, ha annunciato l’apertura del programma beta solo su invito per Forecast, una community incentrata sulle previsioni in crowdsourcing, sviluppate dunque collettivamente.

I membri della community, ha spiegato il team di Facebook, possono porre domande sul futuro, fare previsioni, discutere e sintetizzare le proprie conoscenze in un singolo forecast.

In una fase iniziale, fare previsioni e partecipare alle conversazioni sarà un’opzione disponibile solo nell’app iOS, per i membri della community che hanno ricevuto l’invito e che sono residenti negli Stati Uniti e in Canada.

Tuttavia, ha sottolineato il team, tutte le previsioni e le discussioni saranno disponibili pubblicamente sul sito web di Forecast e condivisibili tra le piattaforme.

Sono già partiti, ha informato il team NPE di Facebook, gli inviti per Forecast per persone attive nei settori della sanità, della ricerca e accademico, per fare previsioni sulla pandemia di Covid-19 e sul suo impatto sul mondo che ci circonda.

Da cosa è partito questo progetto sperimentale? Le persone, ha dichiarato il team di Facebook, sono sempre più alla ricerca di informazioni che le aiutino a capire come potrebbe essere il mondo in futuro: domani, il mese prossimo e oltre.

La convinzione del team NPE di Facebook è che una community costruita attorno alle previsioni non solo sia un buon modo per far emergere la saggezza del crowdsourcing, ma essa potrebbe anche aiutare a incoraggiare conversazioni online più sane su una vasta gamma di argomenti.

Il progetto Forecast di Facebook si propone dunque come un luogo in cui porre domande e utilizzare i punti in-app per fare previsioni sul futuro. Tutte le domande, ha spiegato il team, vengono inviate dalla community e quindi sono moderate per chiarezza, utilizzando le linee guida di moderazione di Forecast e i Community Standards di Facebook.

I “forecaster” potranno discutere riguardo al ragionamento alla base delle loro previsioni, visitare i profili per vedere le previsioni e le opinioni di ciascun utente e seguirsi l’un l’altro per ricevere notifiche sulle nuove attività, così come visualizzare lo storico delle proprie previsioni nel tempo e scalare la classifica per singoli argomenti.