Fondazione Vodafone e Zucchetti collaborano per promuovere le discipline STEM

Fondazione Vodafone e Zucchetti annunciano una collaborazione per mettere a disposizione dei giovani, anche senza titoli di studio in ambito informatico, corsi di formazione gratuiti in area STEM e tirocini con compenso a coloro che vogliono sviluppare il proprio percorso professionale nei settori più richiesti dal mondo del lavoro come nei settori dell’Information Technology e del digitale.

Per poter accedere alle selezioni, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 30 anni anche non in possesso di un diploma o di una laurea in informatica, dovranno superare tutti i livelli di LV8, l’app gratuita di Fondazione Vodafone, sviluppata con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in percorsi di apprendimento digitale per acquisire conoscenze digitali di base, certificate con Open Badge, attraverso l’esperienza del videogioco. LV8 permette di scoprire – divertendosi – alcuni dei più importanti strumenti di Digital Marketing: Google Suite, Canva, Gmail e tanti altri.

Una volta completati i livelli di LV8 sarà possibile partecipare alle selezioni utili a frequentare il corso per diventare Web Developer ed entrare nel Vivaio dei Talenti di Zucchetti. Il percorso per diventare Web Developer ha l’obiettivo di formare programmatori informatici specializzati nello sviluppo di siti, applicazioni e piattaforme web-based, accessibili e utilizzabili pubblicamente su internet o sulle intranet aziendali.

Il percorso formativo di sei mesi prevede l’apprendimento dei principali linguaggi di programmazione (Javascript, HTML5, CSS) e di altre competenze in ambito database, Linux e Sitepainter. È previsto anche un modulo di Personal Empowerment, utile all’orientamento e allo sviluppo di soft skills per lo sviluppo personale.

In concomitanza con il periodo di formazione online è prevista l’attivazione di un tirocinio con compenso presso le sedi di Zucchetti di Ancona, Aulla (Massa Carrara), Lodi, Padova, Parma, Roma, Rovigo, Verona.

Le iscrizioni chiudono il 18 settembre e l’inizio delle attività formative è previsto per il 7 ottobre 2024.

LV8 è scaricabile dai principali app store iOS e Play Store.

“Chi frequenta il nostro Vivaio dei Talenti per Web Developer riceve nell’80% dei casi una proposta di assunzione al termine del percorso – dichiara Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group e responsabile risorse umane del gruppo – perché si tratta di formazione di eccellenza tenuta da esperti Zucchetti. L’iniziativa siglata con Fondazione Vodafone consentirà ai migliori performer nell’utilizzo della app LV8 di accedere al colloquio di selezione per candidarsi a uno dei trenta posti disponibili; si tratta di un’opportunità concessa in via eccezionale anche a chi non ha un titolo di studio in ambito informatico, ma che ha superato tutti gli step previsti dalla app, che riteniamo un valido strumento di valutazione delle skill e delle potenzialità in ambito digitale”.

L’ecosistema di partner che abbiamo costruito con LV8 ha l’obiettivo di moltiplicare l’impatto positivo dell’app, per offrire l’opportunità, a chi è in cerca della propria strada nel mondo del lavoro, di accedere a corsi di formazione di eccellenza in quei settori dove c’è più richiesta di persone qualificate, come nel digitale e nell’IT – Afferma Adriana Versino, Presidente di Fondazione Vodafone – Grazie alla collaborazione con Zucchetti vogliamo dare la possibilità anche a coloro che fino ad oggi ha fatto un percorso di studio non in ambito IT di ampliare ulteriormente il proprio ventaglio di scelte di carriera. Vogliamo dare loro la possibilità di mettersi in gioco, di realizzare i propri sogni e costruire il proprio futuro attraverso corsi che aprono davvero le porte a prospettive di carriera in un settore in costante crescita.