Flir AX8, il monitoraggio continuo della temperatura è realtà

Con il crescere del traffico digitale, l’efficienza energetica e la sicurezza dei CED sono diventati fattori sempre più critici e cruciali: Flir AX8 è un dispositivo che riunisce funzioni di imaging integrando termocamera e fotocamera in un’unica soluzione piccola e conveniente, semplice ed efficace per il monitoraggio continuo della temperatura e la generazione di allarmi e per il monitoraggio costante di centri dati, armadi elettrici, aree di gestione, di produzione e processo.

Flir AX8 aiuta a evitare indisponibilità non pianificate, interruzioni dei servizi e guasti ad apparecchiature elettriche e meccaniche.

Compatto e facile da installare è in grado di monitorare ininterrottamente anche impianti di produzione e distribuzione di energia, aziende di trasporto pubblico, aziende di stoccaggio e magazzini frigoriferi.

In particolare, la funzione di trasmissione di video in streaming consente ad AX8 di fornire il video in diretta di ogni criticità rilevata, oltre ad allarmi automatici.

Conforme Ethernet/IP e Modbus TCP, AX8 è in grado di condividere facilmente i risultati delle analisi e degli allarmi con un PLC e le sue dimensioni compatte (misura appena 54 × 25 x 95 mm) la rendono facilmente posizionabile e installabile anche in spazi limitati, per un monitoraggio delle condizioni costante, sicuro e senza alcun tipo di interruzione: 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e dati accurati in tempo reale che possono essere trasmessi attraverso la rete locale o soluzioni basate su cloud.

Combinando una termocamera e una fotocamera a luce visibile in un’unica unità compatta, Flit AX8 abilita il monitoraggio della temperatura e le funzioni di allarme in continuo, per un monitoraggio ininterrotto e costante dello stato di apparecchiature meccaniche ed elettriche di importanza critica.

Flir AX8 consente di individuare con largo anticipo i problemi di temperatura nelle apparecchiature elettriche e meccaniche, è il sensore di temperatura ideale per il monitoraggio di stato in continuo e per la rilevazione di punti caldi anche nei quadri elettrici e nelle aziende di stoccaggio.

Grazie all’utilizzo di sensori termici per il monitoraggio regolare delle condizioni FLIR AX8 permette di rilevare l’andamento della temperatura in modo preciso e impeccabile, consentendo in questo modo alle aziende di prendere decisioni importanti basate sullo stato di salute di un determinato dispositivo, prima che si guasti.