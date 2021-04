Firma smart da remoto, la soluzione è nel cloud

FirmaWEB è la nuova soluzione in cloud di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che consente al professionista una gestione semplificata del flusso di firma.

Lo fagrazie a una dashboard intuitiva e un flusso operativo totalmente automatizzato in cloud.

Con FirmaWEB, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia pone le basi per un progresso importante nell’efficienza dello studio e offre alla clientela dello Studio stesso un servizio altamente apprezzato.

Come si usa la firma in cloud

La soluzione FirmaWEB si basa sul concetto di firma elettronica avanzata (FEA).

Per utilizzarla è necessario un numero telefonico riferito a una SIM card, di cui il firmatario dichiara di avere esclusiva e piena disponibilità.

Il tool digitale FirmaWEB identifica i documenti generati da qualsiasi gestionale, e a ciascuno abbina i firmatari che riceveranno una mail con il link al documento.

Il firmatario, cliente dello studio, accede al servizio web da computer, tablet o smartphone e una volta avviata la procedura, FirmaWEB genera una password dinamica (OTP, One Time Password) valida solamente per il tempo necessario alla firma e che gli viene recapitata attraverso un SMS.

Il cliente dello Studio, verificato e visionato il documento, firmerà inserendo il codice OTP. Nell’applicativo saranno presenti in automatico tutti i documenti firmati per poter procedere alla conservazione.

Firma per il distanziamento

FirmaWEB solleva il cliente dalla presenza in studio per le firme e aumenta notevolmente l’automazione dello Studio stesso che non avrà più la necessità della documentazione cartacea e vedrà agevolato il processo di conservazione digitale dei documenti firmati.

La sicurezza della password dinamica (OTP) e la gestione via posta elettronica faciliterà la comunicazione tra Studio e Cliente, che potrà firmare in qualsiasi momento anche in mobilità.

Per nulla trascurabile per lo Studio il risparmio in carta, toner, usura delle stampanti e tempo dedicato alla stampa stessa dei documenti.