Fintech, Viva.com annuncia una collaborazione con Oracle

Viva.com e Oracle collaborano per portare i “pagamenti invisibili” alle imprese del settore hospitality in tutta Europa.

Viva.com ha annunciato oggi la sua integrazione con Oracle Payment Interface (OPI), rendendo disponibile la piattaforma di pagamenti su OPERA 5 On-Premise, il sistema principale di Oracle per la gestione delle strutture. Viva.com garantisce che i pagamenti di persona siano semplici, automatizzati e personalizzati in base alle esigenze dall’ospite. Ciò può aiutare milioni di albergatori e ristoratori in tutta Europa a migliorare e ottimizzare ulteriormente le proprie operazioni, consentendo loro di crescere.

La collaborazione è l’ultimo passo intrapreso da Viva.com per supportare il settore dell’hospitality europeo, offrendo una soluzione su misura end-to-end che include pagamenti vantaggiosi con oltre 40 metodi, supporto dalla prenotazione al checkout e una serie di funzionalità pensate per soddisfare le esigenze di una clientela multinazionale, tra cui la conversione dinamica della valuta, multivaluta e sovrapprezzo.

Tramite la piattaforma OPERA 5 On-Premise di Oracle, gli albergatori possono beneficiare della tecnologia Tap on Any Device di Viva.com, che consente loro di accettare pagamenti di persona, in modo semplice e su qualsiasi dispositivo esistente, dalle prenotazioni alberghiere ai sistemi di ordinazione. Attivando semplicemente l’app Terminal di Viva.com, che trasforma qualsiasi dispositivo intelligente in un POS, è possibile avere a disposizione più terminali POS, senza la necessità di acquistare hardware aggiuntivo.

Grazie a questa soluzione integrata e ai servizi Viva.com inclusi, gli hotel non perderanno quasi mai una vendita. Gli albergatori possono effettuare transazioni ovunque all’interno della struttura, dalla piscina al ristorante. Gli ospiti possono pagare nella valuta che preferiscono con la massima trasparenza del tasso di cambio e possono utilizzare il metodo di pagamento che preferiscono, incluse le principali opzioni di pagamento locali e i metodi di pagamento alternativi (APM).

“La piattaforma omnicanale plug-and-play di Viva.com, che supporta qualsiasi esperienza di pagamento, migliorerà il modo in cui le aziende in tutta Europa operano e guadagnano. La nostra collaborazione con Oracle ne è l’esempio perfetto, poiché aiuta i clienti Oracle a offrire un’esperienza di altissimo livello agli ospiti”, afferma Harry Xenophontos, Chief Partnerships Officer di Viva.com.

Viva.com sfrutta la propria tecnologia in-house e le partnership per fornire una soluzione di ospitalità omnicanale, dalla prenotazione al check-out, e che consente alle aziende di offrire la migliore esperienza ai propri ospiti. Oltre alle funzionalità di tokenizzazione e accredito istantaneo, le aziende del settore dell’hospitality possono anche beneficiare di ulteriori servizi: