Fintech: Visa acquista Plaid per 5,3 miliardi di dollari

Per 5,3 miliardi di dollari Visa acquisterà Plaid, una rete che consente alle persone di collegare in modo sicuro i propri conti finanziari alle app che utilizzano per gestire la propria vita finanziaria.

I prodotti Plaid consentono ai consumatori di condividere le proprie informazioni finanziarie con migliaia di app e servizi come Acorns, Betterment, Chime, Transferwise e Venmo.

I consumatori si affidano a queste app e servizi per pianificare la propria spesa, aumentare i propri risparmi e monitorare i propri investimenti.

La connettività tra istituti finanziari e sviluppatori è diventata sempre più importante per facilitare la capacità dei consumatori di utilizzare le applicazioni fintech.

Si stima che il 75% dei consumatori di Internet ha utilizzato un’applicazione fintech per un movimento di denaro nel 2019 rispetto al 18% nel 2015. Oggi, una persona su quattro con un conto bancario statunitense ha utilizzato Plaid per connettersi a oltre 2.600 sviluppatori di fintech in oltre 11.000 istituti finanziari.

L’acquisizione di Plaid da parte di Visa rappresenta sia un ingresso in nuove attività sia miglioramenti complementari alle attività esistenti di Visa.

In primo luogo, il business fintech incentrato su Plaid apre nuove opportunità di mercato per Visa sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.

In secondo luogo, la combinazione di Visa e Plaid offre l’opportunità di offrire funzionalità avanzate di pagamento e relativi servizi a valore aggiunto agli sviluppatori fintech.

Infine, l’acquisizione consentirà a Visa di lavorare più da vicino con fintech in tutte le fasi del loro sviluppo e guidare la crescita nel core business di Visa.

Una volta chiusa l’operazione, sostiene Visa, la combinazione di Visa e Plaid dovrebbe offrire vantaggi significativi a sviluppatori, istituzioni finanziarie e consumatori.

La transazione dovrebbe concludersi nei prossimi 3-6 mesi ed è soggetta alle approvazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Visa finanzierà la transazione in contanti e l’emissione di debito.