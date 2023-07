Fin+Tech: è aperta la call per l’acceleratore per startup fintech e insurtech

È aperta la call per la terza edizione di Fin+Tech, il programma dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi in ambito fintech e insurtech: è possibile candidarsi sul sito fino all’11 settembre.

Parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP, nato da un’iniziativa di CDP Venture Capital SGR insieme a Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District, Gruppo Credem e Nexi, Fin+Tech punta a favorire lo sviluppo di startup e PMI innovative nel corso di 3 anni, per contribuire a consolidare l’ecosistema a livello nazionale e renderlo sempre più attrattivo a livello internazionale.

Il programma, nato come triennale, giunge così all’ultima edizione; le startup selezionate beneficeranno di un percorso di accelerazione di 4 mesi che prevede un pacchetto di servizi e investimenti del valore di 300 mila euro e il supporto concreto e costante di mentorship per arrivare a competere sul mercato e prepararsi ad un up-round.

I risultati ottenuti dalle startup coinvolte nei primi due hanno già superato i traguardi ipotizzati inizialmente e confermato la validità dell’iniziativa: 28 startup già accelerate che complessivamente hanno raccolto investimenti pari a 6 milioni di euro in soli 18 mesi, 19 le collaborazioni avviate con i corporate partner dell’iniziativa.

Stefano Molino, senior partner di CDP Venture Capital SGR e Responsabile del Fondo Acceleratori: “Fin+Tech mira, attraverso un’azione di sistema, a far crescere l’ecosistema italiano delle startup. Non investiamo soltanto ma le accompagniamo in un percorso di crescita che ne validi il business model affinché siano pronte a scalare il mercato. La collaborazione tra tutti i promotori e i partner rappresenta l’elemento chiave del progetto perché vengono messe a fattor comune competenze chiave che fanno la differenza.

I risultati delle prime due edizioni confermano il successo: oltre 700 candidature ricevute da realtà italiane ed internazionali e sono numerosi i progetti di grande rilevanza a cui le realtà accelerate stanno partecipando. Il fintech rappresenta senza dubbio uno dei settori chiave dell’innovazione, l’ecosistema italiano è ormai maturo e numerose eccellenze nostrane sono ormai affermate sui mercati internazionali, come CDP Venture Capital continuiamo a costruire opportunità perché siano sempre più numerose”.

Alcuni dei traguardi delle startup di Fin+Tech:

Aptus, startup innovativa che rende i regolamenti bancari accessibili in formato machine readable applicando tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale, è stata tra le 10 startup selezionate per il Milano Fintech Hub, il centro di innovazione realizzato dalla Banca d’Italia per sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario.

startup innovativa che rende i regolamenti bancari accessibili in formato machine readable applicando tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale, è stata tra le 10 startup selezionate per il Milano Fintech Hub, il centro di innovazione realizzato dalla Banca d’Italia per sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario. Credem ha scelto Cents , piattaforma ad impatto sociale che unisce l’esperienza del dono ad ogni acquisto, connettendo persone, aziende ed istituti finanziari al Terzo settore, per la gestione della campagna donazioni per Natale.

, piattaforma ad impatto sociale che unisce l’esperienza del dono ad ogni acquisto, connettendo persone, aziende ed istituti finanziari al Terzo settore, per la gestione della campagna donazioni per Natale. Fyblo , piattaforma blockchain-based per la tokenizzazione e la gestione di asset, è stata ammessa a Milano Fintech Hub con un progetto sulla digitalizzazione dei processi M&A insieme a Credem Euromobiliare Private Banking, banca del Gruppo Credem specializzata nella gestione dei grandi patrimoni.

, piattaforma blockchain-based per la tokenizzazione e la gestione di asset, è stata ammessa a Milano Fintech Hub con un progetto sulla digitalizzazione dei processi M&A insieme a Credem Euromobiliare Private Banking, banca del Gruppo Credem specializzata nella gestione dei grandi patrimoni. Flowbe, prima piattaforma di interoperabilità che consente ad aziende, operatori e utenti di interagire in seno a processi specifici in modalità nativamente digitale e certificata, è stata ammessa alla Sandbox di Banca d’Italia insieme ai partner BNP Paribas, Mediolanum e Credem.

prima piattaforma di interoperabilità che consente ad aziende, operatori e utenti di interagire in seno a processi specifici in modalità nativamente digitale e certificata, è stata ammessa alla Sandbox di Banca d’Italia insieme ai partner BNP Paribas, Mediolanum e Credem. Mopso, “ Regtech company making customer due diligence data portable”, è stata ammessa alla Sandbox di Banca d’Italia insieme a Banca Reale e Credem.

Regtech company making customer due diligence data portable”, è stata ammessa alla Sandbox di Banca d’Italia insieme a Banca Reale e Credem. Truescreen, app che consente di certificare foto, video, screenshot, documenti e registrazioni audio garantendone l’autenticità e l’immodificabilità, è stata scelta da Credem Assicurazioni, società controllata al 50% da Credem e Reale Mutua Assicurazioni, per la gestione della documentazione dei sinistri relativi alla garanzia “Perdita del Posto di Lavoro” della compagnia.

Quattro startup della prima edizione di Fin+Tech, hanno ricevuto complessivamente da parte dell’acceleratore un ulteriore follow on di 1 milione di euro.

Nexi, BNL Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Banca Mediolanum, Reale Group, Compass, Net Insurance, Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Vita sono i Corporate Partner che hanno rinnovato il loro supporto alla nuova edizione di Fin+Tech. Consob è partner istituzionale dell’iniziativa attraverso il gruppo di lavoro Consob Tech.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Fin+Tech.