Finanziamenti per le Pmi: Arcares innova il factoring

È disponibile il nuovo Wof, Web Online Factoring, il portale di Arcares (Gruppo Lutech) per la gestione e della Supply Chain Finance.

Il mercato del factoring e della Supply Chain Finance oggi richiede soluzioni digitali innovative end-to-end che permettano processi semiautomatici di affidamento, che coprano prodotti come reverse e confirming a supporto della supply chain e che permettano un monitoraggio del rischio basato su analisi storiche e predittive.

Lo pensa Willy Burkhardt, Financial Services Products Director del Gruppo Lutech e CEO di Arcares, società del Gruppo che sviluppa soluzioni informatiche e di processo per la gestione dei prodotti finanziari per factoring e Supply Chain Finance.

Per questo motivo, spiega Burkhardt, non servono non più soluzioni monolitiche, ma ecosistemi capaci di integrare expertise in vari ambiti, dal rating e scoring, alle piattaforme informatiche dei grandi buyer ai tool predittivi basati su intelligenza artificiale.

Allo scopo Arcares annuncia la disponibilità della nuova versione del portale Web di Factoring, Wof (Web Online Factoring) rivolto all’ecosistema del finanziamento del capitale circolante delle Pmi.

La nuova piattaforma Wof prevede il modulo di onboarding e la gestione delle fasi di pre-istruttoria e di affidamento, integrate con il modulo operazionale del K4F, permettendo l’istantanea consultazione dei dati e l’immediata esecuzione delle operazioni dispositive, integrate con Firma Digitale e/o marcatura temporale dei documenti sottostanti.

Il portale Web Online Factoring punta a diventare il riferimento di tutte le soluzioni per il finanziamento del capitale circolante, concentrandosi sulla velocizzazione e l’efficientamento di tutti i processi necessari, grazie anche all’integrazione di tutte le piattaforme di terze parti necessarie.

Tra queste particolare rilevanza hanno i credit bureau, le agenzie di rating, i tool per i processi regolamentari e la comunicazione verso Banca d’Italia, i provider assicurativi, i tool fintech per la gestione dei prodotti di invoice trading e di Supply Chain Finance.

Tutta la soluzione si appoggia tecnologicamente sulla architettura delle soluzioni Z Ibm, con lo scopo di acquisire progressivamente i vantaggi delle soluzioni basate su cloud ibrido, modulando l’allocazione dinamica di risorse computazionali con approccio just-in-time, assicurando cost saving e miglioramenti delle performance.

Stando ad Arcares, Ibm Z si configura anche come piattaforma ideale per le applicazioni di intelligenza artificiale in quanto adatta per usi intensivi di I/O e per l’accesso ad alte prestazioni allo storage e ai database.

La piattaforma di Arcares è già stata adottata da gruppi bancari italiani e da diverse aziende del comparto fintech, e gestisce oltre il 50% del turnover del mercato del Factoring con la sua soluzione proprietaria K4F.

