Filmora 14 di Wondershare, il video editing potenziato dall’AI per i creator

Wondershare, software house specializzata nelle soluzioni per la creatività, annuncia il lancio di Filmora 14, la versione più recente della sua applicazione di video editing.

Con lo slogan “Più AI, video in meno clic“, questo update, che l’azienda definisce un aggiornamento importante, introduce funzionalità di AI all’avanguardia che semplificano il processo di creazione video per i content creator di qualsiasi livello di competenza.

Filmora 14 sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale (AI) per migliorare la produttività e la creatività nel video editing. La nuova versione introduce l’innovativa funzionalità Smart Short Clips, che con un clic consente di estrarre automaticamente i reel più importanti dai lungometraggi originali e di modificarli, suddividendoli in più clip brevi di livello sofisticato e semplificando il processo di creazione efficiente di cortometraggi.

Filmora 14 adotta l’era dell’AI con più di dieci nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale e progettati per aumentare efficienza e qualità, tra cui Taglio scena smart, Traduzione AI, Mosaico Facciale AI, Ritaglio ritratto AI e Effetto suono AI.

Per quanto riguarda il miglioramento della qualità tramite l’AI, Filmora 14 offre Ottimizzatore video IA, Ottimizzatore vocale IA, Tavolozza dei colori AI e Riduzione disturbi video, che ottimizzano in modo completo la qualità video e audio. Filmora 14 introduce anche funzionalità professionali come Modifica multi-camera, Tracciamento planare, Curva percorso e Timeline Magnetica, per consolidare le basi del montaggio video professionale.

Clip Brevi Intelligenti è un tool che sfrutta l’AI per estrarre automaticamente i reel più importanti dal video originale e trasformarli in cortometraggi verticali perfetti per le piattaforme social. Il risultato finale abbina in modo intelligente sottotitoli, effetti sonori, adesivi e transizioni, supportando al contempo la distribuzione programmata su più piattaforme social. Questo strumento soddisfa la crescente domanda di creazione di contenuti di breve durata e semplifica il processo per creatori, educatori e addetti marketing, aumentando al contempo l’efficienza e la professionalità.

Ottimizzatore video IA migliora la qualità video ripristinando i dettagli e la consistenza nei filmati sfuocati o a bassa risoluzione utilizzando avanzati algoritmi AI. Questa caratteristica aumenta notevolmente la nitidezza – sottolinea Wondershare –, un’opzione particolarmente utile per i filmati acquisiti con videocamere basse di gamma.

Grazie alla funzionalità Tavolozza dei colori AI di Filmora 14, gli utenti possono replicare la gradazione del colore dei filmati di riferimento e applicarla in modo fluido ai propri progetti con un solo clic, il tutto preservando le tonalità naturali della pelle. Questo potente strumento democratizza la correzione del colore di livello professionale perché consente anche agli utenti meno esperti di ottenere effetti visivi professionali e cinematografici emulando le tonalità di colore dei film di successo.

Filmora 14 introduce una sofisticata funzionalità di editing multi-camera grazie a cui gli utenti possono modificare senza problemi filmati da più angolazioni di ripresa su un’unica traccia della timeline. Questa funzione crea video dinamici e dall’aspetto professionale per interviste, tutorial, spettacoli teatrali e replay di eventi sportivi.

Inoltre, l’avanzata tecnologia di tracciamento di Filmora 14 consente agli utenti di allegare senza problemi immagini, grafici, testo o video alle superfici piane incluse nei loro filmati. Con questa funzione gli elementi aggiunti si muovono in modo naturale, in sincronia con i movimenti della telecamera; è la soluzione perfetta per sovrapporre loghi o incorporare video personali su display promozionali.

Il settore della creazione di video sta vivendo una crescita esponenziale guidata dall’AI. Secondo Bloomberg Intelligence, il mercato globale dell’AI generativa potrebbe raggiungere quota 1,3 trilioni di dollari USA entro il 2032, a un tasso annuo composto di crescita del 42%.

“Con Filmora 14 stiamo ampliando i confini del possibile nel video editing“, è la dichiarazione di Queenie, responsabile marketing globale del marchio presso Wondershare. “Le nostre funzionalità basate sull’AI consentono di tagliare sui tempi e aprono nuove possibilità creative per i content creator. Vedere come i nostri utenti sfruttano questi strumenti per dare vita alle loro visioni ci entusiasma“.

Filmora 14 è ora disponibile per Windows e macOS. Per maggiori informazioni su Filmora 14 e per scaricare una versione di prova gratuita è possibile visitare il sito di Wondershare.