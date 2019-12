Filippo Ligresti nuovo Vp & Gm di Dell Technologies Italia

Dal 3 febbraio 2020, Filippo Ligresti assumerà l’incarico di Vice Presidente & General Manager per l’Italia di Dell Technologies.

La nomina di Ligresti, che sta attualmente ricoprendo la carica di VP&GM Commercial Sales di Dell Technologies Italia si inserisce nell’alveo del cambiamento organizzativo che Dell Technologies ha recentemente comunicato a livello globale.

In questo moto di cambiamento spicca il ritiro, alla fine di questo anno fiscale, di Marius Haas, attuale Chief Commercial Officer, evento che aiuterà a semplificare il modello di go-to-market della società, unificando a livello mondiale le due organizzazioni dedicate alle Vendite e ai Partner.

Sarà Bill Scannell a guidare la neo costituita organizzazione Vendite e Filippo Ligresti ne avrà la responsabilità per l’Italia.

A poco più di tre anni dalla fusione fra Dell e EMC, Dell Technologies è cresciuta e maturata, si osserva in una nota della società che accompagna l’annunzio di Ligresti.

L’attuale processo di semplificazione del go-to-market si è reso necessario per assicurare il massimo supporto e rapidità nelle decisioni, a supporto dei clienti e partner.

Nella stessa nota Filippo Ligresti osserva come negli ultimi anni Dell Technologies abbia integrato nuove competenze, evoluto l’offerta tecnologica e cavalcato l’onda della digital transformation al fianco di clienti e partner: “nel nuovo ruolo il mio obiettivo sarà di continuare a essere il punto di riferimento per il nostro ecosistema, assicurando il massimo impegno di tutta l’organizzazione italiana, che da oggi sotto la mia guida avrà un unico go to market, nel promuovere l’innovazione sul mercato locale”.