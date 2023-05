FibreConnect e Tiscali collaborano per portare la fibra ottica nelle aree industriali e artigianali italiane

FibreConnect e Tiscali Italia annunciano un accordo di natura strategica con l’obiettivo di portare la banda ultra larga nelle Aree Industriali e Artigianali in Italia. La partnership consentirà di implementare servizi per la connettività che oggi sono fondamentali per l’innovazione delle imprese italiane, anche nell’ottica di dare valore agli investimenti realizzati o programmati nelle direzioni dell’Industria 4.0, sfruttando i benefici offerti da servizi come Cloud, Smart Manufacturing e Internet of Things (IoT).

FibreConnect, operatore indipendente che offre, in modalità Wholesale Only, servizi di connettività ad alte prestazioni e affidabilità per le imprese nelle AIA italiane, si occuperà dello sviluppo della rete. Tiscali Italia, operatore di telecomunicazioni fra i primi nel segmento degli accessi ultrabroadband e principale società operativa del Gruppo Tessellis, sarà responsabile dell’implementazione dei servizi di connettività a valore aggiunto, con l’obiettivo di diventare l’operatore di riferimento nel territorio.

L’accordo tra FibreConnect e Tiscali prevede, in una prima fase, la copertura di migliaia di Piccole e Medie Imprese localizzate in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Puglia, realizzando, in tempi brevi, infrastrutture fondamentali per lo sviluppo dei territori. Successivamente, la collaborazione verrà estesa ad altre Regioni per aumentare ulteriormente la copertura della banda ultra larga nelle aree industriali che rappresentano il cuore pulsante dell’economia del nostro Paese.

In Italia, oggi, sono circa un milione le imprese che operano all’interno delle AIA e che hanno bisogno degli strumenti necessari per sbloccare tutto il loro potenziale di innovazione. La partnership strategica avrà dunque un ruolo fondamentale per l’accelerazione dello sviluppo della rete nelle aree prescelte.

Secondo i dati del Report ISTAT “Imprese e ICT” relativi al 2022, solo il 13,2% delle Piccole e Medie Imprese in Italia (con oltre 10 dipendenti) ha accesso a connettività ad almeno 1 Giga. Il restante 82,8% può contare su una banda larga fissa che assicura una velocità pari ad almeno 30 Mbit/s, non adeguata alle esigenze di connettività delle imprese oggi. Tutto ciò a fronte di un incremento della domanda di accesso a Internet per scopi lavorativi: le PMI in Italia in cui più del 50% degli addetti hanno accesso a Internet per scopi lavorativi sono aumentate del 23% circa rispetto al 2019.

“L’accordo con FibreConnect costituisce un ulteriore tassello nella realizzazione del Piano Industriale della Società, consolidando il ruolo di Tiscali come abilitatore tecnologico, in grado di creare sinergie e combinare i propri asset in un ecosistema capace di generare valore ed innovazione. Tiscali, infatti, sta portando avanti una serie di operazioni strategiche per rimodulare il proprio posizionamento, investendo sull’offerta di servizi innovativi al mondo delle imprese, oltre che a quello delle famiglie. Il lavoro sulle Aree Industriali Artigianali conferma l’impegno profuso a favore della classe imprenditoriale del Paese affinché questa possa beneficiare di una copertura massiva in fibra ultraveloce (FTTH) e di servizi verticali ad alto valore aggiunto sviluppati proprio per gruppi omogenei di utenti. Siamo convinti che FibreConnect rappresenti il partner ideale per cogliere questa importante occasione di sviluppo e crescita economica.” ha dichiarato Davide Rota, Amministratore Delegato di Tessellis.

“L’accordo siglato con Tiscali, uno dei più importanti operatori di telecomunicazioni italiani, rappresenta la conferma che la nostra strategia di business, basata sul modello Wholesale-Only, è in grado di fornire un’efficace risposta alle attuali esigenze del mercato”, ha dichiarato Renzo Ravaglia, CEO e Co-Founder di FibreConnect. “Grazie a un’infrastruttura interamente in fibra ottica ad altissime prestazioni, siamo in grado di abilitare i servizi a banda ultra larga necessari per liberare tutto il potenziale delle piccole e medie imprese presenti nelle Aree Industriali e Artigianali che verranno raggiunte dalla rete di FibreConnect, che potranno così accrescere il loro livello di competitività in un contesto in cui le infrastrutture di comunicazione hanno una rilevanza paragonabile a quelle energetiche o dei trasporti”.

Appare quindi evidente la grande opportunità offerta dalla collaborazione tra Tiscali e FibreConnect che, portando la fibra ottica super veloce nelle aree industriali ed artigianali Italiane selezionate, permetterà alle imprese del territorio di partecipare alla quarta rivoluzione industriale. Innestandosi in un quadro di collaborazione con gli operatori locali, la partnership consentirà a Tiscali una maggiore penetrazione nelle aree industriali e artigianali nel territorio nazionale, ampliando la platea di clienti, alla luce dell’assunzione di alcuni impegni di acquisto di volumi minimi di servizi di connettività nelle aree individuate durante lo svolgimento del progetto.

L’infrastrutturazione contribuirà alla rivalutazione delle aree coinvolte, incentivando le aziende a rimanere sul territorio, trasferendo su questo i conseguenti benefici economici diretti e indiretti, in linea con gli obiettivi dell’agenda digitale.