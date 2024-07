FibreConnect e Open Fiber sostengono transizione digitale delle imprese italiane

FibreConnect e Open Fiber hanno sottoscritto una partnership strategica per favorire la transizione digitale delle imprese italiane.

I due operatori, interfacciando le rispettive reti, hanno dato il via a una collaborazione finalizzata ad aumentare la copertura che sono in grado di offrire ai propri clienti, ottimizzando in questo modo gli investimenti e accelerando lo sviluppo della rete. Grazie a questo accordo, FibreConnect e Open Fiber offriranno ai rispettivi clienti ISP (Internet Service Provider) l’opportunità di raggiungere con collegamenti in fibra ottica un bacino più ampio di distretti industriali e produttivi.

L’accordo è di rilevanza strategica per il Paese in quanto le imprese – soprattutto le PMI – faticano a tenere il passo della transizione digitale e, di conseguenza, a competere agli stessi livelli delle imprese europee. Questa partnership, inoltre, si inserisce nel contesto delle iniziative volte a raggiungere gli obiettivi europei previsti dal Digital Compass e ripresi dalla Strategia Italiana per la banda ultralarga, nonché dal Piano Italia a 1 Giga finanziato dal PNRR.