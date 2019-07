Fastweb ora è anche un operatore mobile con infrastruttura

Con il rilascio dell'autorizzazione generale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Fastweb è diventato il quinto operatore mobile italiano.

La società consolida così il proprio posizionamento come operatore convergente completando la transizione da Mvno, Mobile virtual network operator, a operatore mobile infrastrutturato.

Fastweb ha avviato il percorso che l’ha portata a conseguire l’autorizzazione da operatore mobile infrastrutturato nel 2016, con il primo accordo siglato con Tiscali, che gli consentiva di utilizzare le sue frequenze nelle aree urbane.

Con il secondo accordo raggiunto l’estate scorsa, Fastweb ha definitivamente acquisito il pacchetto di frequenze di Tiscali, ovvero 40 MHz nella banda 3.5-3.6 Ghz.

Si tratta di una porzione importante di spettro 5G a cui si sono aggiunti 200 MHz in banda 26GHz acquisiti nell’ambito della recente asta 5G.

Si tratta di un portafoglio frequenze che consentirà a Fastweb di realizzare a partire dal 2020, una rete 5G anche grazie all’accordo di co-investimento siglato a fine giugno con Wind Tre.

In una nota l'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, ha riconosciuto che “l’autorizzazione del Mise segna per noi il passaggio conclusivo grazie al quale aggiungiamo l’ultimo tassello alla nostra strategia convergente. Da sempre operatori sul fisso con una rete in fibra di ultima generazione ora lo diventiamo anche nel mobile facendo leva su tutti i nostri asset infrastrutturali per giocare un ruolo di primo piano in vista dell’arrivo del 5G”.