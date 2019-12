Fastweb e Linkem forniranno 5G FWA nelle aree grigie

Fastweb e Linkem hanno annunciato un accordo di lungo termine per accelerare la costruzione delle rispettive reti 5G Fixed Wireless Access (FWA) e il reciproco accesso all’ingrosso a tali infrastrutture per la fornitura di connettività fiber-like con velocità fino a 1 Gbp/s.

Gli asset, servizi e offerte commerciali rimarranno comunque divisi fra le due società.

Lo scorso maggio Fastweb aveva annunciato un piano per raddoppiare il footprint della propria rete proprietaria a banda ultralarga dagli 8 milioni di case attuali coperti da reti FTTx a 16 milioni entro il 2024, grazie alla posa di una rete 5G FWA all’avanguardia.

L’azienda ha un piano complessivo di investimenti di 3 miliardi nei prossimi 5 anni, che andranno a coprire anche i costi di realizzazione delle reti 5G FWA e 5G mobile.

Per l’esecuzione di questo piano Fastweb farà leva sulle competenze della propria controllata Fastweb Air che già gestisce una rete LTE FWA nelle aree di digital divide esteso.

Nel mercato FWA italiano Linkem ha realizzato una rete proprietaria di accesso wireless che serve già 650 mila clienti residenziali e business con una copertura del 70% del territorio nazionale.

Mediante la tecnologia LTE FWA come alternativa per la fornitura di servizi ultra-broadband in Italia Linkem ha attratto più di mezzo miliardo di euro di investimenti stranieri e sta realizzando un piano industriale per l’upgrade della propria rete al 5G, abilitando non solo le migliori performance per i clienti finali, ma un vero e proprio ecosistema di servizi innovativi.

L’accordo fra Fastweb e Linkem farà leva sugli asset esistenti dei due operatori, come le competenze nel radio planning, i siti esistenti e nuovi, per un roll-out rapido ed efficiente di due reti 5G FWA indipendenti migliorandone sia la copertura che le performance.