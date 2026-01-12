Fastweb Digital Academy raggiunge un milione di partecipanti ai corsi digitali

Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni del futuro fondata nel 2016 da Fastweb e oggi parte integrante della strategia di Fastweb + Vodafone per la diffusione delle competenze digitali, inaugura il nuovo anno con un’offerta formativa ancora più ricca e taglia un nuovo importante traguardo a supporto della digitalizzazione del Paese: dalla sua nascita sono un milione i partecipanti ai corsi di formazione sulle competenze digitali.

Un risultato che consolida il ruolo dell’Academy come punto di riferimento in Italia per neolaureati, persone in cerca di prima occupazione e professionisti impegnati in percorsi di upskilling e reskilling per la formazione sulle professioni digitali.

Secondo l’ultima indagine condotta tra gli studenti e le studentesse, oltre l’80% degli intervistati ha acquisito competenze digitali solide immediatamente spendibili nel lavoro e nella vita quotidiana. In termini di impatto economico, la scuola ha generato un beneficio per il Paese di oltre 7 milioni di euro solo nel 2025, stimato sulla base dei corsi gratuiti messi a disposizione e riconosciuto dal “Premio Impatto” assegnato all’Academy nell’ambito del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale 2025.

Al fianco di giovani e persone in cerca di prima occupazione, prosegue il trend di crescita del numero di di chi già lavora e si rivolge all’Academy per aggiornarsi. Oggi circa il 50% degli iscritti è composto da persone già occupate, mentre il 42% del totale rientra nella fascia 35–64 anni, segnale di una domanda di reskilling e upskilling sempre più trasversale e alla ricerca di un’offerta formativa completa.

Attraverso il sito Fastwebdigital.academy sono disponibili circa 170 corsi on-demand e oltre 250 in live streaming ogni anno, divisi in cinque macro aree: Digital Creativity, Tecnology & CyberSecurity, Digital workplace, Soft Skill e Digital Marketing & Communication, tra cui percorsi professionalizzanti in Cyber Security sviluppati con partner accademici e industriali, oltre alla “Collection AI”, una raccolta di più di 70 corsi dedicati all’intelligenza artificiale, dal prompt engineering alle applicazioni verticali per la produttività, il design, la musica ed i social media. L’offerta comprende anche programmi verticali rivolti alla Pubblica Amministrazione realizzati in collaborazione con istituzioni nazionali e locali.

L’Academy ha ampliato ulteriormente la propria offerta formativa sulle tecnologie più rivoluzionarie con nuovi corsi in partenza a gennaio 2026, tra cui il percorso per diventare “SOC Analyst” che fornirà competenze pratiche e teoriche per comprendere le tecniche informatiche più avanzate di attacco e difesa dalle minacce cyber. In ambito AI partirà a gennaio il corso “Analizzare il mercato e studiare gli interessi degli utenti tramite l’AI”, per aiutare i partecipanti ad interpretare i comportamenti degli utenti e tradurre i dati in strategie di marketing e decisioni di business oltre a “Prompt Engineering”, il percorso per approfondire le metodologie più avanzate per ottenere risposte più precise e utili dall’intelligenza artificiale.

“Grazie all’esperienza di Fastweb Digital Academy e a un’offerta formativa in continua evoluzione, accompagniamo le persone nello sviluppo di competenze digitali concrete e subito applicabili. La vera sfida è andare oltre la formazione creando le condizioni affinchè l’innovazione diventi parte del lavoro e della vita quotidiana”, ha dichiarato Anna Lo Iacono, Head of ESG di Fastweb + Vodafone.