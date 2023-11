Fascicolo Doganale Digitale, la soluzione di SB Italia per automatizzare la gestione

Digitalizzare la gestione dei processi e dei documenti in materia di esportazioni e importazione Extra e Intra UE permette alle imprese di sfruttare appieno tanti vantaggi: SB Italia, Digital Innovation Company italiana che realizza soluzioni IT all’avanguardia e offre sistemi in grado di garantire la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali, presenta Trasporto Semplice, una soluzione appositamente progettata per rispondere alla normativa sul Fascicolo Doganale Digitale e che propone un metodo semplificato e digitale per la gestione del processo relativo al Fascicolo di Spedizione, in virtù della nuova regolamentazione del settore prevista dal 7 novembre 2023.

A partire da quella data, infatti, è obbligatorio per gli operatori economici aderire alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito tramite nuove procedure digitalizzate per le dichiarazioni di esportazione.

Il Fascicolo Doganale Digitale rappresenta un importante progresso nella digitalizzazione e semplificazione dei processi doganali. Con Trasporto Semplice, SB Italia si propone di offrire un’esperienza automatizzata e senza problemi per le aziende coinvolte nell’esportazione e importazione di merci, garantendo il completo rispetto delle disposizioni normative.

Trasporto Semplice offre infatti alle imprese la possibilità di gestire tutte le fasi delle operazioni di trasporto, inclusa la gestione dei documenti di spedizione, la comunicazione con i fornitori di servizi logistici e l’archiviazione dei dati rilevanti. Grazie all’integrazione con il Fascicolo Doganale Digitale, le aziende potranno garantire che il flusso di informazioni, tra le diverse parti coinvolte, sia trasparente e senza interruzioni, riducendo al minimo il rischio di errori e ritardi.

La soluzione Trasporto Semplice di SB Italia per la gestione digitale dei processi Extra o Intra UE consente di fornire le prove documentali necessarie per usufruire della non imponibilità IVA, riducendo al minimo l’impatto operativo richiesto agli utenti amministrativi per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei documenti scambiati durante il processo di esportazione e garantire il rispetto della compliance. L’utilizzo della soluzione Trasporto Semplice consente la dematerializzazione e automatizzazione del processo pratiche doganali, grazie alla gestione dell’interfaccia con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM).

“Trasporto Semplice, parte integrante della suite Docsweb Digital Logistic, significa un grande passo avanti per tutte le aziende di produzione, offrendo numerosi vantaggi, tra cui un aumento dell’efficienza operativa e una riduzione dei costi”, dichiara Massimo Missaglia, CEO di SB Italia. “Siamo fiduciosi che Trasporto Semplice rivoluzionerà il modo in cui le aziende gestiscono le loro operazioni di trasporto”.

Trasporto Semplice semplifica quindi il processo di documentazione, eliminando la necessità di conservare e gestire documenti cartacei, permettendo agli operatori di risparmiare tempo e risorse preziose, grazie ad una gestione del trasporto efficiente e in linea con le disposizioni normative del Fascicolo Doganale Digitale.

Docsweb Digital Logistic, la suite per la digitalizzazione dei documenti di trasporto

Trasporto Semplice fa parte della piattaforma Docsweb Digital Logistic, la suite di SB Italia che si rivolge a tutte le aziende che desiderano migliorare e ottimizzare i processi del proprio reparto logistico, grazie a strumenti digitali altamente interoperabili e di facile utilizzo.

“Con l’integrazione di questa innovativa soluzione nella piattaforma Docsweb Digital Logistic, offriamo alle aziende la possibilità di conformarsi facilmente alle nuove normative, garantendo la trasparenza, la sicurezza dei dati e l’efficienza operativa in tutte le fasi del processo di import-export”, afferma Missaglia. “Siamo orgogliosi di offrire una soluzione all’avanguardia che renda più efficienti le attività di trasporto internazionale e che consenta alle aziende di raggiungere un livello superiore di conformità e competitività“.

Dematerializzazione e automatizzazione del processo delle pratiche doganali

La tematica del Fascicolo Doganale Digitale è di estrema attualità, tanto che l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, l’organismo pubblico europeo, ha messo a disposizione delle aziende uno strumento digitale che ne rivoluzionerà la gestione. La nuova normativa offre quindi un’opportunità senza precedenti per ottimizzare i processi di importazione ed esportazione, garantendo, al contempo, una maggiore copertura fiscale, sottolinea SB Italia.

“Avere uno strumento che ci aiuti è importante: l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha creato un sistema in grado di amministrare in maniera totalmente digitale i processi al di fuori e all’interno dell’Unione Europea e ha aperto questa procedura a una possibile integrazione da parte di intermediari”, sostiene Pablo Pellegrini, BU Manager Process and Document Automation & BPO di SB Italia. “Grazie alla soluzione Digital Logistic e Trasporto Semplice, le imprese avranno a disposizione gli strumenti giusti per affrontare in modo efficiente tutto il processo logistico e le esportazioni e importazioni Extra e Intra UE”, aggiunge Pellegrini.

Grazie a Trasporto Semplice di SB Italia sarà possibile quindi gestire le pratiche di export e transito in maniera totalmente integrata con il sistema dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, generando un Fascicolo Doganale valido in caso di verifica fiscale e garantendo notifiche e allerte per ogni problema o evento rilevante. In questo modo, le imprese saranno costantemente aggiornate su ciò che accade presso l’Agenzia delle Dogane.

“Questo sistema rappresenta una vera rivoluzione per le organizzazioni che gestiscono un’elevata quantità di esportazioni, poiché offre un maggiore controllo sui processi stessi. Lo stesso vantaggio viene offerto da Trasporto Semplice per i processi di importazione, semplificando il sistema per le aziende che ricevono la merce, ossia la fase finale del processo”, commenta Missaglia. “SB Italia si rivela un partner affidabile per le aziende che desiderano adottare questa soluzione innovativa, offrendo una gamma completa di servizi di digitalizzazione e gestione documentale”.

Grazie all’esperienza consolidata nel settore, afferma l’azienda, SB Italia rappresenta un punto di riferimento per le aziende che vogliono rimanere competitive e allineate alle nuove esigenze normative. Un nuovo capitolo per garantire facilità e successo alle aziende che desiderano affrontare gli scambi commerciali a livello europeo ed extra UE.